به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دولت، صبح دوشنبه، مجموعهای از طرحهای عمرانی، زیرساختی، نظارتی و برقرسانی در روستای اللهآباد و شهرک ۱۴ معصوم(ع) با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، فاز نخست طرح پایش تصویری روستای اللهآباد با هدف ارتقای امنیت و افزایش نظارت بر محدوده روستا افتتاح شد. این طرح در هفت محله و با نصب ۲۴ دوربین نظارتی و ۱۴ دوربین پلاکخوان و با اعتباری حدود هفت میلیارد تومان اجرا شده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، فاز دوم طرح پایش تصویری در شهرک ۱۴ معصوم(ع) نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای آن پس از برگزاری مناقصه آغاز خواهد شد.
همچنین پروژه زیرسازی و آسفالت ۴۰ هزار مترمربع از معابر روستای اللهآباد با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان نیز در این مراسم به بهرهبرداری رسید.
در ادامه، عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت ۴۰ هزار مترمربع دیگر از معابر این روستا نیز با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان آغاز شد.
از دیگر طرحهای افتتاحشده در این مراسم، پروژه توسعه و اصلاح شبکه برق شهرک ۱۴ معصوم(ع) الحاقی به روستای اللهآباد بود که با اعتباری بالغ بر ۳۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا و به بهرهبرداری رسید.
اجرای این طرحها با هدف ارتقای زیرساختهای روستایی، افزایش ضریب ایمنی و نظارت، بهبود وضعیت معابر و تقویت شبکه تأمین و توزیع برق در مناطق روستایی و محدودههای الحاقی منطقه انجام شده است.
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