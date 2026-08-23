بهره‌ برداری بیش از ۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن کرمان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب سازمند، عصر یکشنبه در نشست خبری با تشریح برنامهها و اقدامات بنیاد مسکن در حوزههای مختلف، اظهار کرد: در استان کرمان حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در روستاها، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و مناطق حریم شهرها در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.
وی افزود: از این تعداد، حدود هزار و ۶۰۰ واحد بهصورت مستقیم و به شکل متمرکز توسط بنیاد مسکن در چند شهر استان در حال ساخت است و در سایر پروژهها نیز با توانمندسازی و حمایت از متقاضیان، زمینه ساخت واحدهای مسکونی توسط خود مردم فراهم شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای جدید همزمان با هفته دولت، بیان کرد: ۳ هزار و ۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در استان با ارزشی بالغ بر ۳.۵ همت به بهرهبرداری میرسد و واحدهای تکمیلشده به متقاضیان تحویل خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین طی یک سال گذشته، ۳ هزار و ۷۸۸ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن واگذار شده و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود پنج درصد نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا عملیات ساخت واحدهای مسکونی خود را آغاز کنند.
سازمند گفت: بخش دیگری از پروژههای نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم سایر واحدهای سهمیه سال ۱۴۰۴ تا دهه فجر به مرحله بهرهبرداری برسند.
اختصاص ۵ هزار واحد مسکن محرومان به کرمان
وی در ادامه از افزایش سهم استان کرمان در طرح مسکن محرومان خبر داد و اظهار کرد: سهم اولیه استان در این طرح حدود هزار و ۶۰۰ واحد بود، اما با پیگیریهای انجامشده و با توجه به ظرفیتها و نیاز استان، این سهمیه در نهایت به حدود ۵ هزار واحد افزایش یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان افزود: اختصاص ۵ هزار واحد به استان، در مقایسه با سهم ۵۰ هزار واحدی کل کشور، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
سازمند، با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده برای اجرای این طرح، گفت: در بخش روستایی، برای ساخت این واحدها ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است. همچنین در شهرها نیز برای خانوارهای دهکهای یک تا چهار، حمایتهای تسهیلاتی و کمکهای بلاعوض پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه مسکن اقشار کمدرآمد در شهر کرمان، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژههای مربوط به سهمیه اولیه هزار و ۶۰۰ واحدی استان آغاز شده و تاکنون حدود ۶۰۰ واحد وارد مراحل اجرایی شامل فونداسیون، اسکلت و دیوارچینی شدهاند.
وی افزود: عملیات اجرایی این واحدها با جدیت در حال پیگیری است و پیشبینی میکنیم پروژهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسند و در اختیار متقاضیان قرار گیرند.
سازمند، ادامه داد: در سایر شهرستانهای استان نیز زمین و تسهیلات مورد نیاز تأمین شده و فرآیند شناسایی، قرعهکشی و تخصیص واحدها در حال انجام است. در مواردی که متقاضیان توان اجرای مستقیم پروژه را نداشته باشند، بنیاد مسکن از ظرفیتهای اجرایی خود برای تسریع در ساخت واحدها استفاده خواهد کرد.
وی افزود: علاوه بر تسهیلات بانکی، برای ساخت مسکن اقشار کمدرآمد کمکهای بلاعوض نیز پیشبینی شده که میزان آن در شهرها تا ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان بیان کرد: صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت این واحدها نیز بر اساس تکالیف قانونی و با همکاری شهرداریها، دهیاریها و سازمان نظام مهندسی بهصورت رایگان انجام میشود تا هزینه تمامشده ساخت مسکن برای خانوارهای کمدرآمد کاهش یابد.
مقاومسازی ۷۰ درصد واحدهای روستایی کرمان
سازمند، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مقاومسازی مسکن روستایی در استان کرمان، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاومسازی و نوسازی شدهاند که این میزان حدود ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
وی افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۳۱۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان کرمان نیازمند مقاومسازی و نوسازی بودند که بخش قابل توجهی از این واحدها تاکنون مقاومسازی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان اظهار کرد: هدفگذاری ما این است که روند مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی با شتاب بیشتری ادامه یابد و تکالیف تعیینشده در این حوزه در چارچوب برنامههای پیشبینیشده محقق شود.
وی با اشاره به نقش بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیبدیده، گفت: بنیاد مسکن در دوران دفاع مقدس و پس از آن، در بازسازی مناطق جنگزده و همچنین مناطق آسیبدیده از حوادث مختلف، از جمله در استان کرمان، نقش مؤثری داشته و این مأموریت همچنان در چارچوب وظایف قانونی بنیاد دنبال میشود.
اجرای طرح هادی در ۸۹۶ روستای کرمان
سازمند، همچنین با اشاره به اجرای طرحهای هادی روستایی، اظهار کرد: استان کرمان دارای حدود ۵ هزار و ۸۰۰ روستاست که از این تعداد، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ روستا بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارند و برای تمامی این روستاها طرح هادی تهیه شده است.
وی افزود: بازنگری طرح هادی حدود ۱۳۵ روستا نیز بهصورت سالانه در دستور کار قرار میگیرد تا متناسب با نیازهای جمعیتی و توسعهای، زمینه مناسب برای توسعه و عمران روستاها فراهم شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: در سال جاری اجرای حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع معبر و آسفالت روستایی با اعتباری بالغ بر دو همت در برنامه بنیاد مسکن استان قرار دارد که بخشی از این پروژهها همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین از اجرای طرح هادی و انجام عملیات بهسازی در ۸۹۶ روستای استان طی یک سال اخیر خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود دسترسیها و توسعه زیرساختهای روستایی انجام شده است.
تحویل ۱۴۲ هزار سند مالکیت در مناطق روستایی
سازمند، یکی دیگر از اقدامات مهم بنیاد مسکن را صدور و تحویل اسناد مالکیت املاک روستایی عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته حدود ۱۴۲ هزار جلد سند مالکیت به متقاضیان تحویل شده است.
وی افزود: روند صدور اسناد مالکیت با جدیت دنبال میشود و سالانه بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ جلد سند در اختیار مردم قرار میگیرد تا ضمن تثبیت مالکیت، امکان بهرهمندی مالکان از مزایای قانونی و اقتصادی اسناد رسمی فراهم شود.
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