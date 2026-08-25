به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، پیش از ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از بزرگ‌ترین سردخانه نگهداری فرآورده‌های خونی و پلاسما شهرستان‌های کشور در رفسنجان، توسعه و پراکندگی زیرساخت‌های نگهداری ذخایر حیاتی از الزامات پدافند غیرعامل دانست و بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های تاب‌آوری استان کرمان در حوزه سلامت تأکید کرد.

این سردخانه با ظرفیت نگهداری حدود ۷۲ هزار واحد پلاسما، معادل ۱۵ هزار لیتر، به‌عنوان بزرگ‌ترین و مجهزترین سردخانه نگهداری پلاسما در میان شهرستان‌های کشور شناخته می‌شود و از نظر ظرفیت، حتی در مرکز استان نیز زیرساختی مشابه آن وجود ندارد.

برای اجرای این طرح بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که ۶ میلیارد تومان آن با حمایت کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن و چهار میلیارد تومان نیز از اعتبارات سازمان انتقال خون استان تأمین شده است.

با بهره‌برداری از این سردخانه، رفسنجان به نخستین شهرستان استان کرمان مجهز به چنین ظرفیت گسترده‌ای برای نگهداری فرآورده‌های خونی تبدیل شده است؛ زیرساختی که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ذخایر پلاسما، تأمین پایدار نیاز مراکز درمانی و افزایش آمادگی استان در شرایط بحرانی ایفا کند.

در حال حاضر ۴۲ بیمارستان در استان کرمان فعال است که ماهانه حدود یک‌هزار و ۴۰۰ واحد پلاسما مصرف می‌کنند. همچنین در سال ۱۴۰۴ مجموع مصرف پلاسما در استان به حدود ۹ هزار واحد رسیده است.

راه‌اندازی این سردخانه با ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی گسترده و پراکنده، علاوه بر کاهش وابستگی به انتقال ذخایر از سایر نقاط، زمینه ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت و مدیریت بهتر نیازهای درمانی استان در شرایط مختلف را فراهم می‌کند.