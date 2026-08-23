به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، عصر یکشنبه در حاشیه بازدید فنی از مجموعه مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بلدالامین کرمان اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای بهره‌برداری از ۵۰۰ واحد این مجموعه در هفته دولت، بازدیدی از روند اجرای فازهای یک، دو و سه پروژه انجام شد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۹۰ واحد در مرحله گذشته در فاز سوم افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد آماده بهره‌برداری است و با توجه به وجود سه فاز در مجموعه، تصمیم بر این است که واحدهای آماده‌شده متناسب با فازهای یک، دو و سه و با رعایت توازن میان متقاضیان، در شهریور به بهره‌برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: این واحدها با حضور استاندار کرمان افتتاح و وارد مرحله بعدی اجرای پروژه خواهیم شد تا عملیات تکمیل سایر واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

ذاکری‌ هرندی، با اشاره به وضعیت مطلوب روند اجرایی پروژه بلدالامین گفت: در جریان بازدید، فعالیت گسترده نیروهای اجرایی در بخش‌های مختلف پروژه مشهود بود و عملیات سفیدکاری، نماکاری، آبرسانی، برق‌رسانی، زیرساخت‌ها و تأسیسات ساختمانی با جدیت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه پروژه با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است، تصریح کرد: استمرار این روند می‌تواند موجب شود پروژه حتی پیش از مهلت تعیین‌شده به اتمام برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، مدت اجرای پروژه ۲۴ ماه و زمان تکمیل آن بهمن‌ ۱۴۰۶ تعیین شده بود، اما با توجه به روند کنونی عملیات اجرایی، امیدواریم کل مجموعه مسکن بلدالامین که در مجموع بالغ بر ۱۵۰۰ واحد را شامل می‌شود، زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.