ظرفیت ۵۵ هزار ورزشکار در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی در دیدار وزیر ورزش و جوانان با نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری، با تشریح ظرفیتهای موجود در حوزه ورزش استان، اظهار کرد: وجود حدود ۵۵ هزار ورزشکار حرفهای، بیش از ۳۲۰ هیئت ورزشی و ۷۵ سازمان مردمنهاد و تشکل غیردولتی، ظرفیت قابل توجهی برای رونق فعالیتهای ورزشی و اجتماعی در استان ایجاد کرده است.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری از نظر شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی نیز قابلیتهای مناسبی برای توسعه رشتههای مختلف ورزشی دارد و میتواند میزبان رویدادها و اردوهای ورزشی در سطح کشور باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری یکی از مسیرهای توسعه ورزش استان را افزایش همکاری با فدراسیونها دانست و گفت: در همین راستا، تفاهمنامهای با فدراسیون کشتی به امضا رسیده که میتواند بخشی از کمبودهای موجود در حوزه زیرساختهای این رشته را برطرف کند.
مردانی ادامه داد: هدف این است که تعامل با دیگر فدراسیونها نیز گسترش پیدا کند و با ایجاد زمینههای جدید همکاری، سرمایهگذاری در ساخت و تکمیل سالنها و مجموعههای ورزشی استان افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به شرایط مدیریتی و اجرایی استان، همراهی دستگاههای مختلف را عامل مهمی در پیشبرد طرحهای بزرگ دانست و بیان کرد: همافزایی میان مسئولان و نهادهای استان موجب شده اجرای پروژههای مهم در بخشهای مختلف از جمله راهآهن، آب و ورزش با جدیت دنبال شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از نماینده ولیفقیه، نمایندگان مجلس و اعضای شورای تأمین استان، بر استمرار این هماهنگیها تأکید کرد.
مردانی همچنین از برگزاری جلسه شورای عالی ورزش با حضور نمایندگان و اعضای این شورا خبر داد و گفت: در ادامه برنامههای سفر وزیر ورزش و جوانان، بازدید از چند مجموعه ورزشی استان انجام میشود و امیدواریم تصمیمات این سفر به شتاب گرفتن روند توسعه ورزش و رفع بخشی از نیازهای زیرساختی استان منجر شود.
نظر شما