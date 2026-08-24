به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از خط تولید فولاد اکسین خوزستان ضمن تبریک هفته دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: خوزستان، مزیت های صنعتی بالایی دارد که صنعت فولاد از مهم ترین آنها است؛ صنعت فولاد در زنجیره خود با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم با بازدیدی که امروز صورت می گیرد، ورود بخش تخصصی و فعال سازی واحدهای راکد، مسائل برطرف و به چرخه تولید بازگردند.

وزیر صمت گفت: برای بازسازی و حمایت از واحدهای صنعتی آسیب دیده ناشی از جنگ، تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: رفع موانع موجود و بازگردانی مجدد واحدهای آسیب دیده به چرخه تولید از جمله اهداف است تا بتوانند نقش خود را در تولید ایفا کنند.

وزیر صمت عنوان کرد: امیدواریم پروژه هایی که در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرند، ناترازی های موجود را برطرف، جهش تولید و بهبود اقتصاد خوزستان را رقم بزنند.

اتابک در خصوص زنجیره تولید فولاد اکسین خوزستان گفت: برای این شرکت مهم ترین مورد این است که اسلب ورق عریض برای آن تامین کنیم و امیدواریم که این مهم اتفاق بیفتد چرا که ساخت کارخانه فولاد سازی بسیار زمان بر است.