افتتاح ۷ طرح ورزشی در همدان همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های این اداره‌کل در هفته دولت با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از اولویت‌های راهبردی این مجموعه است، اظهار کرد: هفت پروژه ورزشی در نقاط مختلف استان آماده افتتاح است که نقش موثری در توسعه دسترسی عادلانه شهروندان به فضاهای ورزشی ایفا خواهد کرد.

وی ضمن برشمردن عناوین این طرح‌ها، گفت: زمین چمن مهاجران، زمین چمن شهید سلیمانیان نهاوند، زمین چمن مینی‌فوتبال روستایی شیراوند در نهاوند، بازگشایی استخر علیمرادیان نهاوند در قالب ماده ۲۷، زمین چمن ازندریان ملایر، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای حسین‌آباد عاشوری در بهار و زمین چمن مینی‌فوتبال روستای چالو، پروژه‌هایی هستند که در این ایام به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به شتاب‌گیری توسعه زیرساخت‌های ورزشی در دولت چهاردهم افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون ۲۹ طرح ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان افتتاح شده است و با افزوده شدن این هفت طرح جدید، روند توسعه سرانه ورزشی استان با سرعت بیشتری تداوم خواهد یافت.

حقیقی در پایان با تاکید بر تمرکز ویژه بر مناطق روستایی و کم‌برخوردار تصریح کرد: تلاش این اداره‌کل بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری مختلف، زمینه دسترسی عادلانه‌تر تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه روستاییان به امکانات استاندارد ورزشی فراهم شود تا شاهد شکوفایی استعدادهای ورزشی در تمامی نقاط استان باشیم.