اهواز در وضعیت قرمز؛ هوای ۳ شهر خوزستان ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه سوم خردادماه، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۵۸ و ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

بر این اساس، هوای شهرهای امیدیه، گتوند و شوشتر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی قرار دارد.

بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای شهرهای آبادان، خرمشهر، کارون، رامهرمز، مسجدسلیمان، اندیمشک و دزفول در وضعیت قابل قبول قرار گرفته و هیچ شهری در شرایط پاک گزارش نشده است.