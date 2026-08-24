بخشدار ویژه خارگ: مطالبات مردم در فرآیندهای اداری متوقف نشود

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح دوشنبه در دیدار مسئولان بخش ویژه خارگ با امام جمعه این جزیره که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دولت اظهار کرد: مردم خارگ در طول سالهای گذشته همواره پای کار کشور و نظام بودهاند و در شرایط سخت نیز نقش و همراهی خود را به خوبی نشان دادهاند.
وی افزود: امروز مسئولان باید قدر این همراهی را بدانند و با حضور در میان مردم، شنیدن دغدغهها و پیگیری مطالبات، زمینه ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.
ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از حاشیهسازی
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به جایگاه راهبردی و اقتصادی این جزیره تصریح کرد: خارگ از ظرفیتها و اهمیت ویژهای در سطح استان و کشور برخوردار است و توسعه پایدار آن نیازمند همدلی، وحدت و همکاری همه دستگاههای اجرایی و مجموعههای فعال در جزیره است.
حسینپور ادامه داد: مسئولان باید از تمامی ظرفیتهای شهرستان، استان و کشور برای حل مسائل و مشکلات مردم خارگ استفاده کنند و اجازه ندهند مطالبات مردم در فرآیندهای اداری و بروکراسی متوقف شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از حاشیهسازی گفت: در مسیر خدمت به مردم باید از مسائلی که موجب ایجاد اختلاف و حاشیه میشود، پرهیز کرد؛ چرا که آرامش، همدلی و انسجام از الزامات توسعه و پیشرفت جزیره خارگ است.
بخشدار ویژه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صیادان جزیره اظهار کرد: صیادان از اقشار زحمتکش و همراه مردم خارگ هستند و مسائل و مشکلات آنان باید با جدیت دنبال شود.
پیگیری مطالبات صیادان
وی افزود: مطالبات صیادان در حوزه زیرساختها، خدمات و امکانات مورد نیاز باید در چارچوب ظرفیتهای موجود پیگیری شود تا بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش برطرف شود.
حسینپور در پایان با تأکید بر اینکه مردم خارگ شایسته بهترین خدمات هستند، خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید با حفظ وحدت و انسجام و با استفاده از ظرفیتهای موجود، تمام توان خود را برای افزایش آرامش، رضایتمندی مردم و توسعه و پیشرفت جزیره به کار گیرند.
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