شهردار کرج: حمایت از دولت ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، امروز دوشنبه ۲ شهریور ماه، به مناسبت هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای عرصه خدمت، بر لزوم همراهی همهجانبه با دولت برای تحقق اهداف پیشبینیشده تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای خدمت در نظام جمهوری اسلامی، هفته دولت را فرصتی برای پاسداشت یاد بزرگمردانی دانست که مدیریت جهادی و مردمی را سرلوحه کار خود قرار دادند و افزود: یاد و خاطره همه شهدای عرصه خدمت، به ویژه خادم دلسوز ملت، قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، گرامی باد.
شهردار کرج با بیان اینکه دولت با وجود محدودیتها و شرایط خاص کشور، اقدامات ارزشمندی برای رفع مشکلات مردم دنبال میکند، تصریح کرد: حمایت از دولت در این مسیر، ضرورتی غیرقابل انکار است و هدف نهایی همه مدیران، تکریم مردم و افزایش رضایتمندی عمومی است که جز با همدلی و همافزایی میان ارکان نظام اجرایی محقق نمیشود.
قدردانی شهردار کرج از حمایتهای استانداری البرز
این مسئول با تشکر از حمایتهای دولت از مدیریت شهری کرج، از استاندار البرز و فرمانداری کرج به دلیل پیگیریهای ویژه در تسریع راهاندازی کنارگذر شمالی، قطار شهری، رفع موانع پروژههای بزرگ و برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی قدردانی کرد.
پیشنهاد شهردار کرج به دولت: تأمین منابع پایدار از محل مالیات و درآمد نفت
کیانی با تأکید بر لزوم نگاه ملی به توسعه شهرهای بزرگ، پیشنهاد داد: دولت برای پروژههای تحولآفرین در کلانشهرها، طرحهایی صرفاً از محل درآمدهای مالیاتی آغاز کند و همچنین بخشی از درآمد نفتی را به صورت هدفمند به توسعه حملونقل عمومی اختصاص دهد تا سرمایهای ملی برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان رقم بخورد.
شهردار کرج در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرج با رویکرد خدمتمحوری و بهرهگیری از حمایت دولت و استانداری البرز، همراه با مردم شریف شهر، اجرای پروژههای بزرگ و اثرگذار را با قدرت پیگیری خواهد کرد.
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