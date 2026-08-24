به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مرتضی هاشمی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران و مسئولان شهرستان درگزین به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح خدمات، اقدامات و پیشرفتهای حاصلشده در سایه نظام جمهوری اسلامی است و باید این دستاوردها بهصورت شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود.
وی افزود: امیدآفرینی در جامعه و تقویت اعتماد عمومی نیازمند ارائه روایت درست از تلاشها و خدمات انجامشده در بخشهای مختلف است و مسئولان و رسانهها در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارند.
امام جمعه درگزین با اشاره به اهمیت نقد سازنده در نظام اسلامی، بیان کرد: نقد منصفانه و دلسوزانه میتواند چراغ راه اصلاح امور باشد و به بهبود و کارآمدی فضای عمومی کمک کند.
حجت الاسلام هاشمی ادامه داد: در کنار توجه به نقدهای سازنده باید نسبت به سوءاستفاده از مسائل و القای ناامیدی در جامعه هوشیار بود؛ ازاینرو مسئولان و رسانهها باید با دقت و مسئولیتپذیری، مطالبات و نقدها را در مسیر اصلاح امور و خدمت به مردم دنبال کنند.
وی با قدردانی از تلاش مدیران شهرستان درگزین گفت: مدیران شهرستان با جدیت در مسیر پیگیری مطالبات مردم و تحقق اهداف خدمترسانی گام برمیدارند و حضور میدانی و روحیه جهادی آنها سرمایهای ارزشمند برای توسعه شهرستان است.
امام جمعه درگزین در پایان با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان، خاطرنشان کرد: مسئولان و مردم باید با حفظ هوشیاری و پرهیز از رفتارها و سخنانی که موجب تضعیف انسجام اجتماعی میشود، در مسیر تقویت وحدت و همدلی حرکت کنند.
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