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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

فولادشهر به قطب پردازش هوش مصنوعی تبدیل می‌شود

فولادشهر به قطب پردازش هوش مصنوعی تبدیل می‌شود

اصفهان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: فولادشهر به قطب هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر دوشنبه در شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، اظهار کرد: استاندار اصفهان سه برنامه اصلی توسعه اقتصادی شامل هوش مصنوعی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر را تعریف کرده و میزهای تخصصی مربوطه تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه هوش مصنوعی، تمرکز استان بر توسعه زیرساخت سخت‌افزاری و تربیت نیروی متخصص است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: پروژه مهم استان در فولادشهر در حال اجراست که همزمان سه ویژگی پارک فناوری، منطقه ویژه اقتصادی و قطب پردازش را دارد.

به گفته خسروی، سرمایه‌گذاری برای ایجاد مزرعه GPU با ظرفیت ۴۰ پلاس در این مجموعه آغاز شده و با توافق صورت‌گرفته، اعتبار مالیاتی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است. پنج شرکت از جمله پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی و فولاد سپاهان قرار است بخشی از اعتبار مالیاتی خود را در این پروژه هزینه کنند و فاز دوم نیز در حال پیگیری است.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: زمین ارزشمند متعلق به شرکت فولاد مبارکه با ارزش برآوردی حدود ۶ همت از طریق مولدسازی در اختیار توسعه فولادشهر قرار گیرد تا علاوه بر تکمیل زیرساخت‌ها، امکان ایجاد مرکز ماهواره‌ای مدرن نیز فراهم شود.

خسروی خاطرنشان کرد: مطالعات این مرکز آماده است و می‌تواند زنجیره ارزش فولادشهر را تکمیل کند.

وی همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: استان اصفهان هدف‌گذاری تربیت چهار هزار متخصص هوش مصنوعی را دنبال می‌کند.

خسروی افزود: آموزش‌های این حوزه گران‌قیمت است و درخواست حمایت ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل صندوق‌های مربوطه برای تسهیل تربیت این نیروها مطرح شده تا گزارش پیشرفت آن به‌طور منظم ارائه شود.

کد مطلب 6926255

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