به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ امروز نسخهای تقطیعشده و جعلی از سخنان قالیباف را در پلتفرم خود بازنشر کرد. در پاسخ به این عملیات روانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با تمسخر شعار انتخاباتی ترامپ نوشت: آمریکا را دوباره گرسنه میکنیم! (Make America Hungry Again) و با انتشار تصویری، آمارهایی را بر اساس گزارشهای رسمی نهادهای بینالمللی و معتبر آمریکایی از گرسنگی مردم آمریکا منتشر کرد و بحران واقعی جامعه آمریکا را به نمایش گذاشت: ۴۷ میلیون نفر درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی در سراسر آمریکا.
وی با بیان اینکه از هر ۸ شهروند آمریکایی، ۱ نفر شبها با سفره خالی سر بر بالین میگذارد، تصریح کرد: ۱۶ میلیون کودک آمریکایی قربانی فقر سازمانیافته و بحران معیشت شدهاند و در تمام شهرهای آمریکا گرسنگی یک مسئله است.
قالیباف در بخشی از این تصویر خطاب به ترامپ نوشت این عددها مثل بلوفها و فیکنیوزهای تو جعلی نیستند و تو نمیتوانی شکستهای خودت در مقابل ایران را با دروغ، جبران کنی!
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