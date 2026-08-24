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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

تمسخر شعار ترامپ توسط قالیباف؛ آمریکا را دوباره گرسنه می‌کنیم

تمسخر شعار ترامپ توسط قالیباف؛ آمریکا را دوباره گرسنه می‌کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با تمسخر شعار انتخاباتی ترامپ نوشت: آمریکا را دوباره گرسنه می‌کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ امروز نسخه‌ای تقطیع‌شده و جعلی از سخنان قالیباف را در پلتفرم خود بازنشر کرد. در پاسخ به این عملیات روانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با تمسخر شعار انتخاباتی ترامپ نوشت: آمریکا را دوباره گرسنه می‌کنیم! (Make America Hungry Again) و با انتشار تصویری، آمارهایی را بر اساس گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی و معتبر آمریکایی از گرسنگی مردم آمریکا منتشر کرد و بحران واقعی جامعه آمریکا را به نمایش گذاشت: ۴۷ میلیون نفر درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی در سراسر آمریکا.

وی با بیان اینکه از هر ۸ شهروند آمریکایی، ۱ نفر شب‌ها با سفره خالی سر بر بالین می‌گذارد، تصریح کرد: ۱۶ میلیون کودک آمریکایی قربانی فقر سازمان‌یافته و بحران معیشت شده‌اند و در تمام شهرهای آمریکا گرسنگی یک مسئله است.

قالیباف در بخشی از این تصویر خطاب به ترامپ نوشت این عددها مثل بلوف‌ها و فیک‌نیوزهای تو جعلی نیستند و تو نمی‌توانی شکست‌های خودت در مقابل ایران را با دروغ، جبران کنی!

قالیباف شعار انتخاباتی ترامپ را به تمسخر گرفت: آمریکا را دوباره گرسنه

کد مطلب 6926258
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      7 1
      پاسخ
      بسیار خوب است. در ضمن، گزارش رسمی فدرال رزرو آمریکا نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آمریکایی‌ها در برابر هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مالی آسیب‌پذیر هستند. بر اساس آخرین گزارش این نهاد، تنها حدود ۴۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی اعلام کرده‌اند که می‌توانند یک هزینه اضطراری ۱۰۰۰ دلاری یا بیشتر را صرفاً از محل پس‌انداز خود پرداخت کنند؛ به این معنا که حدود ۶۰ درصد چنین توان مالی‌ای از محل پس‌انداز ندارند.

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