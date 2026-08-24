مازندران در طرح ملی حفظ «۳۶ آیه آشنا» اول شد

حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده از طرح ملی حفظ «۳۶ آیه آشنا» اظهار کرد: مازندران با جذب بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده توانست رتبه نخست این طرح را در کشور به دست آورد و با اختلاف ۵۰۰ نفری نسبت به استان رتبه دوم، صدرنشین این برنامه ملی شود.

وی افزود: طرح «۳۶ آیه آشنا» ویژه فصل تابستان برگزار می‌شود و در کنار حفظ آیات، بر فهم مفاهیم قرآنی و تبدیل آموزه‌های وحی به رفتار و سبک زندگی روزمره کودکان و نوجوانان تمرکز دارد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه این طرح برای دو گروه سنی برگزار می‌شود، گفت: کودکان ۸ تا ۱۲ سال و نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال در این برنامه حضور دارند و دوره‌ها در مؤسسات و خانه‌های قرآن سراسر استان در حال اجرا است.

حجت‌الاسلام رمضانی ادامه داد: محتوای آموزشی این طرح با توجه به ویژگی‌های سنی مخاطبان تنظیم شده و موضوعاتی همچون خودسازی، جامعه‌پردازی، توجه به قوانین الهی و مفاهیم اعتقادی را دربرمی‌گیرد.

وی استقبال خانواده‌ها را یکی از عوامل مهم موفقیت طرح دانست و تصریح کرد: کسب رتبه نخست کشور تنها حاصل تلاش مربیان و مراکز قرآنی نیست، بلکه همراهی خانواده‌های مازندرانی و توجه آنان به تربیت قرآنی فرزندان نقش مهمی در این موفقیت داشته است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: اجرای طرح «۳۶ آیه آشنا» با مشارکت مؤسسات و خانه‌های قرآن و تحت نظارت اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های قرآنی برای نسل کودک و نوجوان باشد.

حجت‌الاسلام رمضانی ابراز امیدواری کرد استمرار و گسترش برنامه‌های مشابه، زمینه حضور بیشتر کودکان و نوجوانان استان در فعالیت‌های قرآنی و تربیت نسلی آشنا با مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم را فراهم کند.