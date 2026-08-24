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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

موفق: ۱۶۱ طرح در بجنورد در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

موفق: ۱۶۱ طرح در بجنورد در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

بجنورد- فرماندار بجنورد گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۶۱ طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان در شهرستان بجنورد افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موفق عصر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال، ۱۶۱ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع این پروژه‌ها، ۱۵۹ طرح افتتاح و ۲ پروژه کلنگ‌زنی می‌شود، افزود: از پروژه‌های افتتاحی، ۱۴۶ پروژه در حوزه عمرانی و ۱۳ پروژه در بخش اقتصادی است.

موفق ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهم کلنگ‌زنی، «خانه امید» در روستای میرزاحسن‌لو است که برای ۸۰۰ خانواده احداث خواهد شد. حجم سرمایه‌گذاری این پروژه یک‌هزار و ۲۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و مراسم کلنگ‌زنی آن با حضور رئیس کمیته امداد کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت، گفت: طی یک سال گذشته، یک‌هزار و ۷۵۵ خانواده صاحب زمین در قالب طرح جوانی جمعیت شده‌اند.

فرماندار بجنورد افزود: واگذاری زمین به ۸۹۶ خانواده دیگر نیز در دست اقدام است و همچنین پیگیری برای تأمین ۸۴۸ قطعه زمین برای یک‌هزار و ۶۰۰ خانواده ادامه دارد.

موفق اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال، مجموعاً ۴ هزار و ۳۷۴ قطعه زمین به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت واگذار شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق روستایی نیز گفت: در حوزه روستاها تاکنون ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

موفق همچنین از واگذاری ۱۳۳ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در بجنورد خبر داد و بیان کرد: این واحدها روز شنبه با حضور رئیس کمیته امداد کشور به مددجویان واگذار خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، تصریح کرد: تاکنون استفاده ما از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار محدود بوده و باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

موفق در پایان با اشاره به احداث ساختمان کمیته امداد بجنورد گفت: برای اجرای این پروژه ۱۹۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

کد مطلب 6926461

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