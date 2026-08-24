به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موفق عصر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال، ۱۶۱ پروژه با حجم سرمایهگذاری ۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه از مجموع این پروژهها، ۱۵۹ طرح افتتاح و ۲ پروژه کلنگزنی میشود، افزود: از پروژههای افتتاحی، ۱۴۶ پروژه در حوزه عمرانی و ۱۳ پروژه در بخش اقتصادی است.
موفق ادامه داد: یکی از پروژههای مهم کلنگزنی، «خانه امید» در روستای میرزاحسنلو است که برای ۸۰۰ خانواده احداث خواهد شد. حجم سرمایهگذاری این پروژه یکهزار و ۲۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده و مراسم کلنگزنی آن با حضور رئیس کمیته امداد کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جوانی جمعیت، گفت: طی یک سال گذشته، یکهزار و ۷۵۵ خانواده صاحب زمین در قالب طرح جوانی جمعیت شدهاند.
فرماندار بجنورد افزود: واگذاری زمین به ۸۹۶ خانواده دیگر نیز در دست اقدام است و همچنین پیگیری برای تأمین ۸۴۸ قطعه زمین برای یکهزار و ۶۰۰ خانواده ادامه دارد.
موفق اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال، مجموعاً ۴ هزار و ۳۷۴ قطعه زمین به خانوادههای مشمول طرح جوانی جمعیت واگذار شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در مناطق روستایی نیز گفت: در حوزه روستاها تاکنون ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
موفق همچنین از واگذاری ۱۳۳ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در بجنورد خبر داد و بیان کرد: این واحدها روز شنبه با حضور رئیس کمیته امداد کشور به مددجویان واگذار خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر، تصریح کرد: تاکنون استفاده ما از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر بسیار محدود بوده و باید در این زمینه اقدامات جدیتری صورت گیرد.
موفق در پایان با اشاره به احداث ساختمان کمیته امداد بجنورد گفت: برای اجرای این پروژه ۱۹۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
نظر شما