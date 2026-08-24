قائم پناه: همه خود را مدیون خانواده معظم شهدا می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه عصر دوشنبه در جریان سفر به استان قم، با حضور در منطقه پردیسان با ستایش و نیایش، دو دختر نوجوان بازمانده از این حادثه، دیدار و گفتگو کرد.



وی پس از افتتاح بیش از چهار هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان قم، در این دیدار کلید یک واحد مسکونی را که در طبقه فوقانی منزل عمه این دو نوجوان قرار دارد، به آنان تحویل داد تا ستایش و نیایش بتوانند در کنار عمه خود و با بهره‌مندی از حمایت خانواده به زندگی خود ادامه دهند.



قائم‌پناه با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱ شهید خانواده اسدزاده اظهار کرد: آنچه امروز از آن با عنوان حقوق بشر آمریکایی یاد می‌شود، در چنین حوادثی نمود پیدا می‌کند که یک خانواده در یک لحظه از میان می‌رود و دو دختر نوجوان با داغ از دست دادن اعضای خانواده خود مواجه می‌شوند.



وی ادامه داد: این حادثه موجب شد ستایش و نیایش بخش قابل توجهی از اعضای خانواده خود را از دست بدهند و در شرایطی دشوار به زندگی ادامه دهند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های مختلف در قبال خانواده‌های شهدا و بازماندگان حوادث، گفت: همه مسئولان خود را مدیون خانواده‌های معظم شهدا می‌دانند و باید در حد توان برای همراهی با این خانواده‌ها و رفع مسائل و مشکلات آنان تلاش کنند.



ستایش و نیایش دو دختر نوجوانی هستند که در پی حمله به یک ساختمان مسکونی در شهرستان شهریار در فروردین‌ماه امسال، ۱۱ نفر از اعضای خانواده خود را از دست دادند.



پس از این حادثه، این دو نوجوان به قم منتقل شدند و در منزل عمه خود سکونت یافتند و در جریان سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان قم، یک واحد مسکونی در طبقه فوقانی منزل عمه آنان برای ادامه زندگی در اختیارشان قرار گرفت.



در این دیدار اکبر بهنام‌جو استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین هنرمند رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند.