بهروزآذر: بیش از ۸۳ درصد زنان کشور محجبه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی بانوان استان زنجان با اشاره به وضعیت حجاب در کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین پیمایش انجامشده، بیش از ۸۳ درصد زنان کشور محجبه هستند و آنچه امروز به شکل گسترده تبلیغ میشود، در محلههای بسیار محدودی از شهرهای بزرگ دیده میشود و حدود چهار تا هشت دهم درصد را شامل میشود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بیش از ۸۳ درصد زنان کشور بر اساس آخرین پیمایش انجامشده محجبه هستند، گفت: مسئله حجاب با روشهای سلبی حل نمیشود و باید از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای اقناع جامعه استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه این میزان بسیار اندک است و نباید بزرگنمایی شود، افزود: دشمن تلاش میکند زیباییها و واقعیتهایی را که مردم ایران رقم زدهاند نادیده بگیرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده راهکار حل مسئله حجاب و عفاف را استفاده از روشهای فرهنگی دانست و گفت: در کشور حدود ۸۰ هزار مسجد وجود دارد و باید از ظرفیت این اماکن مذهبی برای اقناع مردم استفاده شود، چراکه حتی با بالاترین سطح سختگیری نیز نمیتوان مسئله حجاب و عفاف را حل کرد و در این زمینه فرهیختگان باید برای انتقال مفاهیم فرهنگی به جامعه نقشآفرینی کنند.
بهروزآذر در ادامه با اشاره به نقش زنان در تحولات و شرایط سخت کشور گفت: تابآوری، صبوری و قناعت زنان ایران اسلامی دشمنان و بدخواهان کشور را شگفتزده کرده است.
وی افزود: امروز مادران و همسران شهدا به میدان آمدهاند و مقاومت و ایستادگی عموم مردم، اعم از زن و مرد، در کنار نیروهای مسلح برای دوست و دشمن قابل اعتنا و توجه است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از افتخارات دولت چهاردهم، داشتن بیشترین انتصاب زنان در پستهای مدیریتی است و در حال حاضر چهار زن توانمند در بدنه و ارکان دولت چهاردهم مشغول خدمت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط سخت و بحرانی نیز هیچیک از زنان مدیر میدان را خالی نکردند، چراکه معتقدند این موقعیتها تشریفاتی نیست، بلکه تخصصی است و بانوان با غیرت، دوشادوش مردان کار کردند و اجازه ندادند خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
بهروزآذر با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته است، گفت: نخستین نشانههای این سختیها و چالشها با شهادت آیتالله رئیسی بروز یافت و رئیسجمهور دولت چهاردهم در آن شرایط آشفته به میدان آمد تا به کشور کمک کند.
وی افزود: طی بیش از یک سال اخیر هر روز شاهد بحرانها و تلخیهای جدیدی در کشور بودیم و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، رهبر شهید، فرماندهان میهندوست، دختران دانشآموز میناب و دلاوران ناو دنا را از دست دادیم که هر کدام ضایعهای جبرانناپذیر برای کشور بود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور زنان در عرصههای مختلف کشور تصریح کرد: بیش از ۷۹ درصد زنان در خیابانها در کنار فرزندان خود حضور داشتند و پرچم ایران را برافراشته نگاه داشتند.
وی با بیان اینکه دشمنان چشم دیدن حضور و مشارکت زنان ایران اسلامی با پوششهای متنوع و نگاههای متفاوت را ندارند، گفت: در جنگهای تحمیلی اخیر زنانی به شهادت رسیدند که شباهتی با ساختارهایی که پیش از این میشناختیم نداشتند، اما از سوی پروردگار برگزیده شدند؛ موضوعی که سالها از آن غافل بودیم.
بهروزآذر ادامه داد: این رویدادها نشان داد که مهر رهبر و نظام در دل همگان وجود دارد و باید از این فرصت بدون نگرانی استفاده کرد.
وی تأکید کرد: نباید در روزهای سختی و جنگ برای این زنان آغوش باز کرد، اما در شرایط عادی به آنها برچسب زد و آنها را راند، چراکه همه این افراد فرزندان این کشور و دستپرورده مدارس ما هستند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امروز در یک جنگ بزرگ قرار داریم، گفت: دشمن از مسیر نظامی ناامید شده و به فشار اقتصادی روی آورده است.
وی افزود: ناامیدی دشمن از فشارهای اقتصادی موجب شده است تا آنها به دنبال افزایش اختلاف میان مردم در موضوعات مختلف، از جمله حجاب، باشند.
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