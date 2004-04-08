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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۱۴

امروز در ادامه ناآراميها

يك هلي كوپتر آمريكايي در شهر فلوجه سقوط كرد

در ادامه خشونت و نا آرامي در شهرهاي عراق عليه نيروهاي ائتلاف امروز يك هلي كوپتر آمريكايي در شهرفلوجه سقوط كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العربيه، در پي ادامه اوضاع متشنج در عراق امروز هواپيماهاي F16 نيروهاي آمريكايي به " كوي النزال" در شهر فلوجه حمله كرده و آن  را به محاصره خود در آوردند.
پس از حمله هواپيماهاي آمريكايي تك تيرانداران آمريكايي با رفتن به روي پشت بام منازل طرفداران مقتدي صدر را هدف قرار  دادند.
از سوي ديگر يك هلي كوپتر نيروهاي آمريكايي نيز در فلوجه سقوط كرد كه هنوز گزارشي از تلفات احتمالي اين سقوط ارائه نشده است.
 پليس بغداد نيز اعلام كرد  بامداد امروز بمبي نيز در جاده اي در غرب بغداد منفجر شد كه تلفات جاني در بر نداشت.

کد مطلب 69265

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