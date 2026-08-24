به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در نشست شورای اداری استان قم که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و همزمان با هفته دولت در سالن جلسات کرامت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای مرور کارنامه یک سال گذشته دستگاه‌های اجرایی، تبیین اقدامات انجام‌شده برای مردم و شناسایی نقاط قوت و ضعف مسیر خدمت‌رسانی است.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت افزود: مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی طی یک سال گذشته تلاش کرده‌اند با هماهنگی و هم‌افزایی، برنامه‌ها و مصوبات دولت را با جدیت دنبال کنند و بخشی از این تلاش‌ها به نتیجه رسیده است.



استاندار قم، حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در استان را زمینه‌ای برای بررسی نزدیک‌تر روند اجرای طرح‌های مهم دانست و گفت: پیگیری مستمر مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف موجب شده است تعدادی از طرح‌ها با سرعت مناسبی پیش برود و در برخی موارد حتی تحقق پروژه‌ها از برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده جلوتر باشد.



بهنام‌جو یکی از محورهای اصلی عملکرد مدیریت استان را پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور عنوان کرد و ادامه داد: حمایت‌های دولت و پیگیری‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در پیشبرد این مصوبات مؤثر بوده و دستگاه‌های استان نیز تلاش کرده‌اند موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌ها را برطرف کنند.



مصوبات سفر با شتاب بیشتری دنبال شد



وی با اشاره به طرح‌های حوزه سلامت اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی بیمارستان کودکان قم از جمله اقدامات مهمی است که در پاسخ به یکی از نیازهای جدی استان دنبال شده و امید می‌رود این پروژه مطابق برنامه تعیین‌شده به مرحله بهره‌برداری برسد.



استاندار قم در ادامه به طرح‌های حوزه راه اشاره کرد و افزود: پروژه تعریض جاده قدیم قم ـ تهران در حال اجراست و در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این طرح، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و نیازهای اعتباری آن مورد بررسی قرار گرفت.



بهنام‌جو آزادراه شهید سلیمانی، فرودگاه قم، طرح‌های آموزشی و پروژه‌های صنعتی را از دیگر طرح‌های مهم در حال پیگیری استان دانست و بیان کرد: فرودگاه قم از جمله پروژه‌هایی است که حمایت ویژه دولت را به همراه داشته و با همکاری وزارت راه و مجموعه مدیریت استان روند پیگیری آن ادامه دارد.



وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد است، تصریح کرد: تلاش مدیریت استان بر این است که با ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، روند اجرای پروژه‌های مهم قم با جدیت بیشتری دنبال شود و موانع پیش‌روی آنها تا حد امکان کاهش یابد.



پیشرفت نهضت ملی مسکن به ۹۴ درصد رسید



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موجب شده است سرعت اجرای پروژه‌های مسکن در استان افزایش پیدا کند و بخش مهمی از مسیر ساخت این واحدها طی شود.



بهنام‌جو افزود: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن قم در ابتدای فعالیت دولت حدود ۳۲ درصد بود که این میزان اکنون به حدود ۹۴ درصد رسیده است و این رشد حاصل تلاش مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های مسئول در حوزه زیرساخت است.



وی تأمین خدمات زیربنایی واحدهای مسکونی را از الزامات تکمیل این طرح‌ها دانست و اظهار کرد: تأمین آب، برق، گاز، تلفن، راه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های مربوط در حال انجام است تا متقاضیان علاوه بر تحویل واحد مسکونی، از خدمات و امکانات ضروری نیز برخوردار باشند.



استاندار قم با تأکید بر اینکه تکمیل واحدهای مسکونی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم نمی‌تواند پاسخگوی کامل نیاز مردم باشد، ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان در این زمینه دنبال می‌شود تا روند آماده‌سازی پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.



بهنام‌جو در ادامه به موضوع تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد تومان از منابع مورد نیاز در یکی از بخش‌ها جذب شده بود اما با تلاش مجموعه اقتصادی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، میزان منابع جذب‌شده امسال به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.



وی افزود: ظرفیت‌های بیشتری برای تأمین و جذب منابع در استان وجود دارد و برآورد مدیریت استان این است که مجموع منابع جذب‌شده در سال جاری از رقم فعلی نیز فراتر برود.



استاندار قم ابتکار عمل مدیران و شناسایی ظرفیت‌های جدید را در تأمین منابع مؤثر دانست و تصریح کرد: تجربه یک سال گذشته نشان داده است که در صورت ورود جدی‌تر مدیران به میدان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، امکان تأمین منابع قابل توجهی برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های استان وجود دارد.



بهنام‌جو همچنین از عملکرد برخی بانک‌های عامل استان در تأمین منابع قدردانی کرد و گفت: تعدادی از بانک‌ها در عمل به تعهدات خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند و حتی بیش از میزان تعهد تعیین‌شده منابع اختصاص داده‌اند اما انتظار می‌رود بانک‌هایی که از تعهدات خود عقب مانده‌اند نیز با جدیت بیشتری برای انجام مسئولیت‌های خود وارد عمل شوند.



مدیران از ظرفیت مردم و خیرین استفاده کنند



وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های داخلی استان اظهار کرد: مدیران قم در شرایط دشوار موجود تلاش کرده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های درون استان و افزایش ابتکار عمل، منابع تازه‌ای ایجاد کنند و در برخی حوزه‌ها عملکردی چند برابر گذشته داشته باشند.



استاندار قم یکی از نمونه‌های این رویکرد را اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: ایجاد ظرفیت‌های تفریحی و آموزشی برای این گروه از جامعه با استفاده از منابع و حمایت‌های مجموعه کمیته امداد از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.



بهنام‌جو ادامه داد: اجرای چنین طرح‌هایی صرفاً با تکیه بر اعتبارات معمول دستگاه‌ها امکان‌پذیر نبود و استفاده از ظرفیت خیرین، بخش خصوصی، مردم و سایر منابع موجود باید به عنوان یکی از مسیرهای تأمین نیازهای استان مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: شرایط موجود ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی علاوه بر استفاده از اعتبارات رسمی، ظرفیت‌های جدید را نیز شناسایی کنند و با ابتکار عمل و مشارکت دادن بخش‌های مختلف جامعه، زمینه اجرای برنامه‌های مورد نیاز مردم را فراهم آورند.



امنیت بستر توسعه قم را فراهم کرده است



استاندار قم در بخش پایانی سخنان خود از مجموعه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی استان تقدیر کرد و گفت: امنیت، زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است و فراهم بودن امکان اجرای طرح‌های مختلف در استان تا حدی مرهون تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌هایی است که مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده دارند.



بهنام‌جو از سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، فرماندهی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و دیگر مجموعه‌های مرتبط با حوزه امنیت قدردانی کرد و افزود: اقدامات این مجموعه‌ها زمینه آرامش لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای استان را فراهم کرده است.



وی با اشاره به ضرورت استمرار همکاری میان بخش‌های مختلف استان اظهار کرد: پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست و مجموعه‌های اجرایی باید در کنار سایر بخش‌های مؤثر، مسیر خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم را با جدیت دنبال کنند.



استاندار قم در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت امید اجتماعی گفت: مردم باید آثار اقدامات و تلاش‌های مسئولان را در زندگی خود مشاهده کنند و اطمینان داشته باشند که مدیران استان برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات آنها در میدان حضور دارند.