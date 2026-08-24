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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

ادعای جدید نتانیاهو: ایران قصد ترور یکی از اعضای خانواده‌ام را داشت

ادعای جدید نتانیاهو: ایران قصد ترور یکی از اعضای خانواده‌ام را داشت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایران تلاش کرد یکی از فرزندانم را ترور کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر درمانده رژیم صهیونیستی، در چرخشی تازه برای فرار از بحران‌های داخلی و شکست‌های پی‌درپی میدانی، مدعی شد که ایران برای ترور یکی از فرزندان او برنامه‌ریزی کرده بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران برای ترور یکی از اعضای خانواده او تلاش کرده است.

همزمان شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: بخش سانسور نظامی این رژیم طی ماه‌های گذشته انتشار جزئیات مربوط به تلاش ایران برای کشتن یکی از فرزندان نتانیاهو را ممنوع کرده بود.

کد مطلب 6926528

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