حضور جنجالی نتانیاهو در یک کنسرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسر وی در یک کنسرت در تل‌آویو باعث برانگیخته شدن خشم شرکت کنندگان شد.



بر اساس این گزارش بن زکن خواننده کنسرت مذکور از نتانیاهو خواست برای دقایقی در این مراسم سخنرانی کند. نتانیاهو نیز مدعی شد که حضورش در این کنسرت به صورت ناگهانی اتفاق افتاده است.

این در حالیست که پایگاه‌های خبری به اقدامات سری میان تیم محافظان نتانیاهو و برگزارکنندگان کنسرت برای حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این مراسم اشاره کردند.

کاربران در فضای مجازی اعلام کردند که نتانیاهو این کنسرت را به یک تریبون سیاسی به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در ۲۷ اکتبر تبدیل کرد.



انتقادات علیه حضور نتانیاهو در این کنسرت به حدی بالا گرفت که برخی افراد خواهان تحریم بن زکن و کنار گذاشتن وی از داوران برنامه «د ویس» شدند.