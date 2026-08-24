به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای اداری استان سمنان که با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، اظهار کرد: تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح استان از ۷۱۰ پروژه در سال گذشته به ۹۳۰ پروژه در سال جاری افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در بخش اقتصادی نیز حجم سرمایهگذاری پروژهها از چهار هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که اجرای این طرحها زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۴۷۹ نفر را فراهم میکند.
استاندار سمنان با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و تأثیر جنگ، ناآرامیها و سایر چالشها بر روند فعالیتهای اجرایی، افزود: با وجود این شرایط، اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی در استان متوقف نشد.
کولیوند با بیان اینکه یک هزار و ۱۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت سال جاری در استان سمنان به بهرهبرداری میرسد، گفت: برای اجرای این پروژهها بیش از ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی اضافه کرد: افزایش حجم پروژهها و اعتبارات حاصل همکاری مدیران، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان است و این همکاری باید تداوم داشته باشد.
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