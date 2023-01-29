به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح یک‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع چهل و چهارمین سالگرد دهه فجر به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه کمیته افتتاح پروژه‌ها در سطح استان آغاز به کار کرده است، ابراز داشت: تمامی پروژه‌ها و اعتبارات آن‌ها در هشت شهرستان زیر نظر این کمیته احصا شده است.

وی ضمن بیان اینکه برای دهه فجر سال جاری ۸۳۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار سه هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد، افزود: از این تعداد ۷۶۵ پروژه عمرانی با اعتبار یک هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

رشد پروژه‌ها از نظر ریالی و تعداد

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه برای دهه فجر سال جاری ۷۴ پروژه با اعتبار دو هزار و ۷۹ میلیارد تومان افتتاح می‌شود، ابراز داشت: برای اجرای همه پروژه‌های مذکور یک هزار و ۵۱۶ اشتغال ایجاد می‌شود که در مقایسه با دهه فجر سال قبل شاهد رشد ۱۲۴ درصدی اشتغال هستیم.

هاشمی بابیان اینکه دهه فجر سال گذشته ۳۹۳ پروژه و برای سال‌جاری ۷۶۵ طرح عمرانی افتتاح می‌شود، تصریح کرد: از نظر تعداد، پروژه‌های عمرانی با رشد ۹۵ درصد مواجه هستیم.

وی ضمن بیان اینکه از نظر ریالی سال قبل ۶۶۷ میلیارد تومان و برای سال جاری یک هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان برای پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است، افزود: از نظر ریالی برای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰ درصد رشد وجود دارد.

رشد ۱۳۱ درصدی پروژه‌ها

استاندار سمنان با بیان اینکه در حوزه پروژه‌های اقتصادی سال قبل ۳۲ پروژه و برای سال جاری ۷۴ پروژه کلید خورده است، ابراز داشت: مقایسه این دو آمار نشان دهنده رشد ۱۳۱ درصدی تعداد پروژه های اقتصادی است.

هاشمی بابیان اینکه از نظر حجم سرمایه گذاری برای دهه فجر سال قبل ۴۵۸ میلیارد تومان و برای سال جاری ۲۷۹ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: از نظر حجم سرمایه گذاری رشد ۳۵۳ درصدی به چشم می خورد.

وی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی برای دهه فجر سال جاری مربوط به شهرداری و نهادهای غیردولتی است، افزود: با توجه به اینکه تاکید بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام است پروژه جدید تعریف نشده و در حوزه‌های مذکور ۱۰۹ پروژه عمرانی با یک هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان و چهار پرده سرمایه گذاری با ۱۶۳ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شود که در مجموع ۱۱۳ پروژه با یک هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان را در بر دارد.

جذب اعتبارات سفر برای پروژه‌های دهه فجر

استاندار سمنان با بیان اینکه بیشترین پروژه با ۱۵۸ مورد و ۴۴۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری مربوط به شهر سمنان است، ابراز داشت: در شاهرود ۱۶۳ پروژه با ۴۲۷ میلیارد تومان، در دامغان ۱۳۶ پروژه با ۲۱۶ میلیارد تومان، در گرمسار ۶۳ پروژه با ۱۵۴ میلیارد تومان، در مهدیشهر ۶۹ پروژه با ۴۳ میلیارد تومان و در سرخه ۳۹ پروژه با ۶۱ میلیارد تومان و در آرادان ۲۸ طرح با ۲۰ میلیارد تومان و در میامی ۱۰۳ طرح با ۸۲ میلیارد تومان افتتاح می شود و شش پروژه نیز برای سطح استان با ۱۵۳ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

هاشمی بابیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان سمنان در مرحله اول با رشد ۱۰۰ درصدی جذب اعتبارات مواجه هستیم، تصریح کرد: برخی از پروژه‌های که دهه فجر امسال افتتاح می‌شود از قبل همین اعتبارات بوده است.

وی با بیان اینکه سومین استان به لحاظ احیای واحدهای تولیدی راکد شناخته شدیم، افزود: طی سال جاری ۷۱ واحد راکد مجدد به تولید بازگشته و برای یک هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مجدد ایجاد شده است.

عملکرد خوب استان سمنان در حوزه مسکن

استاندار سمنان بابیان اینکه هفت هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی شامل اقدام ملی، نهضت ملی، خود مالک، بافت فرسوده و واحدهای روستایی در سطح استان در حال ساخت است، ابراز داشت: یک هزار و ۳۰۰ واحد روستایی توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است و از این نظر سمنان در رتبه یک کشور قرار دارد.

هاشمی بابیان اینکه طبق برنامه ۶۸ هزار واحد مسکونی می بایست در استان سمنان ساخته شود، تصریح کرد: از این تعداد ۳۰ هزار واحد سرریز شهر تهران برای شهر جدید ایوانکی می‌بایست ساخته شود و مابقی توسط ادارات کل شهرسازی غرب و شرق استان و بنیاد مسکن باید ساخته شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان عملکرد خوبی به لحاظ اشتغال دارد، افزود: میزان تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت رصد برای سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۸۲ نفر و برای سال جاری ۱۳ هزار و ۵۹۳ نفر بوده است که مقایسه این دو آمار رشد ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

حل مشکلات واحد های تولیدی استان سمنان

استاندار سمنان با بیان اینکه در بند تبصره ۱۸ سهم استان ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است، ابراز داشت: ۸۵۴ میلیارد تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور به ۴۹۵ واحد تولیدی پرداخت شد که رشد خوبی را در این حوزه شاهد هستیم.

هاشمی بابیان اینکه در کارگروه تسهیل مسائل و مشکلات ۳۷۲ واحد تولیدی بررسی شده است، تصریح کرد: در این جلسات ۶۲۰ مصوبه تصویب و ۷۰ درصد آنها اجرایی شدند.

وی ضمن بیان اینکه در قالب کاروان خدمت به ۲۸۵ روستا سفر شده است، افزود: تاکنون در این سفرها ۴۹۱ مصوبه ثبت و ۴۰۰ مصوبه اجرایی شدند و ۹۱ مصوبه باقی مانده در دست پیگیری است.

افزایش واریزی به حساب دهیاری‌ها

استاندار سمنان با بیان اینکه تلاش شد تا به مشاغل خانگی به ویژه حوزه بوم‌گردی توجه ویژه‌ای صورت گیرد، ابراز داشت: از تعداد ۹۰ واحد بوم‌گردی اکنون ۱۱۰ واحد فعال هستند و ۲۰ واحد نیز در مرحله صدور مجوز قرار دارد.

هاشمی بابیان اینکه برای سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان به ۲۹۷ دهیاری سطح استان سمنان واریز شده است، تصریح کرد: این آمار به نسبت سال گذشته رشد ۱۱۶ درصدی را نشان می دهد.

وی از اجرای تفاهم‌نامه هفت هزار میلیارد تومانی اتومبیل برای ناوگان درون شهری استان سمنان خبر داد و افزود: این پروژه مسیر اجرایی خود را طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند سازی ۷۲۰ خبازی سطح استان، کاروان‌سرای سمنان، طرح توسعه امام زاده یحیی (ع)، افزایش خرید گندم، آلودگی هوا، مسکن خبرنگاران، تاکید بر وحدت و همدلی مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بودند.