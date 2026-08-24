به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران و پیش از ترک سمنان، از بروز برخی نگرانی‌ها درباره طرح فضای مجازی مجلس و موضوع جرم‌انگاری در این طرح خبر داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این طرح موجب نگرانی برخی اقشار جامعه، به‌ویژه جامعه علمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران شده است، اظهار کرد: وکلا و فعالان فرهنگی نیز نگرانی‌هایی درباره این طرح مطرح کرده‌اند.

انصاری ادامه داد: در این طرح عناوینی جرم‌انگاری شده که می‌تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد و موضوع همچنان در حال بررسی است.

وی با اشاره به وجود برخی خلأها در این طرح افزود: نباید درباره چنین موضوعی در فضای احساسی بحث و تصمیم‌گیری کرد و لازم است ابعاد مختلف آن با دقت مورد بررسی قرار گیرد.