۱۴۰۰ پروژه عمران شهری و روستایی استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی با استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران استانی و شهرستانی و با حضور وبیناری رئیس‌جمهور، افتتاح سراسری پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام‌ شد.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری و روستایی استان هستیم. این پروژه‌ها صرفاً چند طرح عمرانی نیستند؛ بلکه هر کدام پاسخی به بخشی از مطالبات مردم و گامی در مسیر افزایش رفاه، رضایتمندی و امید اجتماعی هستند.

وی افزود: در این آیین، بیش از هزار و ۴۰۰ پروژه شهری وروستایی با سرمایه‌گذاری بیش از دو هزار و هفتصد میلیارد تومان در استان بوشهر به بهره‌برداری رسیده است.

زارع تصریح کرد: این ارقام نشان می‌دهد که مسیر توسعه استان با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها با جدیت ادامه دارد؛ اما برای ما مهم‌تر از حجم اعتبار و تعداد پروژه‌ها، اثر واقعی این پروژه‌ها بر زندگی مردم است.

استاندار بوشهر یادآور شد: با وجود مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان‌های ده‌گانه استان، متوقف نشدند و با جدیت، این طرح‌ها اجرایی و عملیاتی شدند.

زارع با بیان اینکه این پروژه‌ها باید در راستای توسعه استان و رضایتمندی مردم و امیدآفرینی اجتماعی باشد گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها علاوه بر خدمات رسانی عمومی باید در راستای رفاه شهروندان و روستانشینان، مجری پروژه‌های عمرانی به طور مستمر باشند.