ارسلان زارع بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای هفته دولت در شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی برای حضور مدیران و مسئولان در جمع مردم شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاها و ارائه گزارش اقدامات انجامشده در حوزههای عمرانی، اقتصادی و توسعهای است.
وی افزود: در این ایام، علاوه بر افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی و پروژههای عمرانی، باید دغدغهها، دیدگاهها و انتقادات سازنده اقشار مختلف مردم نیز شنیده شود.
استاندار بوشهر با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت وفاق ملی، پای کار مردم» بیان کرد: یکی از برنامههای ما در هفته دولت، قدردانی از همراهی مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در اجرای طرحهای اقتصادی و پروژههای عمرانی است.
زارع ادامه داد: از تلاش مدیران شهرستانها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، رؤسای ادارات، پیمانکاران، کارشناسان، متخصصان و کارگران و همچنین همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکر میکنیم.
وی گفت: امروز در شهرستان دیر شاهد افتتاح و بهرهبرداری از چند پروژه در حوزههای آموزش، راه و حملونقل، عمران شهری و سایر بخشها بودیم که در مدتزمانی معقول از آغاز تا پایان به سرانجام رسیدهاند.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی تصریح کرد: همواره بر این موضوع تأکید داریم که پروژهها باید از زمان آغاز تا پایان، در یک بازه زمانی مطلوب و معقول اجرا شوند و در همین زمینه از پیگیریهای فرماندار شهرستان دیر و مجموعههای نظارتی قدردانی میکنم.
زارع، کیفیت اجرای پروژهها را از دیگر اولویتهای مهم دانست و افزود: انتظار داریم طرحهای افتتاحشده در بهبود شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و افزایش درآمد و رفاه مردم تأثیرگذار باشند.
وی بیان کرد: پروژههایی که امروز در شهرستان دیر به بهرهبرداری رسید، از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و امیدواریم آثار آنها در زندگی و معیشت مردم شهرستان نمایان شود.
استاندار بوشهر با اشاره به اجرای بیش از ۱۲۰ پروژه در شهرستان دیر اظهار کرد: از دهه فجر سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۲۰ پروژه در این شهرستان اجرا شده که برای اجرای آنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایهگذاری شده است.
زارع افزود: تعدادی از این پروژهها در طول هفته دولت با حضور مسؤولان محلی افتتاح میشوند و برخی دیگر از طرحهای در دست اجرا نیز امیدواریم در دهه فجر امسال تکمیل شده و در اختیار مردم و ذینفعان قرار گیرند.
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