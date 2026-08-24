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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۹

استاندار بوشهر: ۲۲۸ پروژه در شهرستان جم افتتاح یا آغاز شد

استاندار بوشهر: ۲۲۸ پروژه در شهرستان جم افتتاح یا آغاز شد

بوشهر- استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۲۸ پروژه با پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در شهرستان جم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع دوشنبه شب در پایان برنامه‌های هفته دولت با حضور خود در شهرستان جم، در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۲۸ پروژه در این شهرستان خبر داد.ه

وی با اشاره به همکاری خوب مردم و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای شوراهای اسلامی و نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی در مجلس شورای اسلامی، گفت: اقدامات خوبی در عرصه‌های مختلف عمرانی، طرح های اقتصادی، تولیدی و سرمایه‌گذاری در شهرستان جم انجام شده است.

استاندار بوشهر افزود: این پروژه‌ها در بخش‌های مرکزی و ریز شهرستان جم اجرایی شده و برای اجرای آنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی تنوع پروژه‌ها را یادآور شد و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله آموزش، عمران شهری و روستایی، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، راه و سایر بخش‌ها اجرا شده است.

زارع با اشاره به ارتقای شاخص‌ها و سرانه‌های شهرستان جم در دو سال اخیر به دلیل فعالیت‌های عمرانی و اجرای واحدهای اقتصادی تولیدی، تأکید کرد: مردم شریف جم، شایسته بهترین خدمات هستند و ما بر حضور مستمر مسئولان در کنار مردم تأکید داریم.

وی هفته دولت را فرصتی مغتنم برای حضور در میان مردم، شنیدن دغدغه‌ها، پیشنهادات و انتقادات سازنده آنان دانست و افزود: این ایام نیز فرصتی برای بیان عملکردها و اقدامات انجام‌شده مجموعه دولت و نظام جمهوری اسلامی به مردم است تا با آشنایی بیشتر از خدمات صورت‌گرفته، زمینه افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.

استاندار بوشهر در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم شهرستان جم، ابراز امیدواری کرد: پروژه‌های در دست اجرا که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در دهه مبارک فجر یا مناسبت‌های پیش‌رو به بهره‌برداری برسند و سهمی در ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، سطح معیشت و درآمد مردم و شاخص های توسعه ای این شهرستان داشته باشند.

کد مطلب 6926750

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