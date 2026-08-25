به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک صبح امروز سه‌شنبه ۳ شهریورماه، در سفر خود به استان اصفهان، به همراه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان و مدیران استانی با حضور در گلستان شهدای اصفهان، ضمن نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این برنامه با ادای احترام به مقام والای شهیدان، بر اهمیت تداوم مسیر خدمت، تلاش برای پیشرفت کشور و توجه به فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

اتابک شب گذشته وارد اصفهان شد و مورد استقبال رسمی استاندار و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت. این سفر با هدف بررسی نزدیک مسائل و چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت، پیگیری مطالبات فعالان بخش تولید و بررسی ظرفیت‌های صنعتی و دانش‌بنیان اصفهان انجام می‌شود.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، وزیر صمت پس از حضور در گلستان شهدا، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شرکت می‌کند؛ نشستی که در آن مهم‌ترین مسائل اقتصادی و صنعتی استان، موانع پیش روی واحدهای تولیدی و راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازدید از برخی واحدهای صنعتی و افتتاح طرح‌های تولیدی در منطقه مبارکه و شهرک صنعتی از دیگر برنامه‌های سفر اتابک به اصفهان است و وزیر صمت در ادامه برنامه خود با حضور در منطقه صنعتی دولت‌آباد، از ظرفیت‌ها و واحدهای تولیدی این منطقه نیز بازدید خواهد کرد.

حضور در یک واحد دانش‌بنیان و بررسی توانمندی‌های این مجموعه در حوزه تولید و فناوری نیز در برنامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

اتابک همچنین با حضور در فرمانداری شهرستان برخوار، در جریان آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان، ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین مسائل و مطالبات فعالان این بخش قرار خواهد گرفت.

این سفر نیم‌روزه در حالی انجام می‌شود که اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، از ظرفیت گسترده‌ای در حوزه صنایع بزرگ، واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار است و رفع موانع تولید، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه فعالیت‌های صنعتی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در سفر وزیر صمت به استان خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اصفهان را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.