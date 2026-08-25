وزیر صمت از واحد آسیب دیده از جنگ در منطقه صنعتی دولت آباد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر سهشنبه در ادامه سفر نیم روزه خود به استان اصفهان، از یک واحد قالب سازی در منطقه صنعتی دولت آباد که در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است. بازدید کرد.
این بازدید به همراه استاندار اصفهان، معاونان و مدیران وزارت صمت و نماینده مردم شاهینشهر و میمه به منظور بررسی وضعیت و تمهید حمایتهای لازم انجام شد.
بررسی وضعیت واحد آسیبدیده و شناسایی نیازهای فوری آن و ارائه راهکارهای حمایتی و تقویت همکاریهای بینسازمانی برای تسریع در روند بازسازی از مهمترین اهداف این بازدید بوده است.
پیش از این بازدید نیز، وزیر صمت و هیات همراه فاز نخست یک مجموعه تولید پلاستیک به ارزش سرمایه گذاری ۵۰ میلیون یورو را در منطقه صنعتی مبارکه افتتاح کرد.
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