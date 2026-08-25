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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

وزیر صمت از واحد آسیب دیده از جنگ در منطقه صنعتی دولت آباد بازدید کرد

وزیر صمت از واحد آسیب دیده از جنگ در منطقه صنعتی دولت آباد بازدید کرد

اصفهان- در راستای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدی آسیب‌دیده در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر سه‌شنبه در ادامه سفر نیم روزه خود به استان اصفهان، از یک واحد قالب سازی در منطقه صنعتی دولت آباد که در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است. بازدید کرد.

این بازدید به همراه استاندار اصفهان، معاونان و مدیران وزارت صمت و نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه به منظور بررسی وضعیت و تمهید حمایت‌های لازم انجام شد.

بررسی وضعیت واحد آسیب‌دیده و شناسایی نیازهای فوری آن‌ و ارائه راهکارهای حمایتی و تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای تسریع در روند بازسازی از مهمترین اهداف این بازدید بوده است.

پیش از این بازدید نیز، وزیر صمت و هیات همراه فاز نخست یک مجموعه تولید پلاستیک به ارزش سرمایه گذاری ۵۰ میلیون یورو را در منطقه صنعتی مبارکه افتتاح کرد.

کد مطلب 6927292

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