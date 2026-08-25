هشدار هواشناسی هرمزگان؛ تلاطم دریا و رگبار تابستانه در ارتفاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز استان هرمزگان همچنان زیر تأثیر موج گرمای پایدار قرار دارد؛ هرچند در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری‌های همرفتی در مناطق مرتفع به ویژه شهرستان بشاگرد فعال خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری است و وزش بادهای جنوب‌شرقی بر روی دریا محسوس خواهد بود. در ارتفاعات، با رشد ابرهای همرفتی، رگبار تابستانه باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست. همچنین در مناطقی که شرایط بارش فراهم نباشد، احتمال افزایش باد، گردوغبار و کاهش موقت کیفیت هوا وجود دارد.

آب‌های دریای عمان و تنگه هرمز امروز متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج تا ۱۰۰ سانتیمتر می‌رسد. هواشناسی استان به شناورهای سبک و صیادی توصیه کرده است که با احتیاط کامل تردد کنند و از هرگونه سفر غیرضروری دریایی خودداری نمایند.

در همین حال، دمای بیشینه امروز ۳ شهریورماه در سطح استان بالا باقی می‌ماند، اما از فردا (چهارشنبه) ضمن افزایش رطوبت هوا، کاهش نسبی دما به ویژه در سواحل و جزایر پیش‌بینی می‌شود. کارشناسان توصیه کرده‌اند که شهروندان امروز از تردد غیرضرور و فعالیت در فضای باز، به ویژه در ساعات ظهر، اجتناب کنند و مصرف حامل‌های انرژی را بهینه سازند.

گفتنی است این شرایط جوی و دریایی تا فردا در استان ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواسته شده است از صعود به ارتفاعات و توقف در بستر رودخانه‌های فصلی جدا خودداری کنند.