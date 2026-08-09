ناپایداری جوی تا پایان هفته در هرمزگان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه در تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای استان هرمزگان، اظهار کرد: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی و سواحل با افزایش بادهای جنوب شرقی همراه است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان با رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد ادامه داد: در پاره‌ای نقاط مرکزی استان نیز افزایش باد، بروز گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: محدوده دریایی استان به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید.

حمزه‌نژاد، افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به خصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط ناپایدار عصرگاهی تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی امروز و فردا ضمن افزایش رطوبت نسبی هوا کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است و روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری افزایش دما در استان پیش بینی می‌شود.