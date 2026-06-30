  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

حمزه‌نژاد: هرمزگان امروز شاهد رگبارهای پراکنده و دریای مواج است

حمزه‌نژاد: هرمزگان امروز شاهد رگبارهای پراکنده و دریای مواج است

بندرعباس - کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان از ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات و تلاطم آب‌های استان طی امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، اظهار کرد: آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی، سواحل و جزایر استان افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای مهیا خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های همرفتی در مناطق مرتفع استان، افزود: با توجه به شرایط جوی شهروندان و گردشگران از صعود به ارتفاعات و استقرار یا تردد در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: از صبح تا پیش از ظهر دریای عمان و شرق تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی و از بعدازظهر تا ساعات شب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش بادهای غربی مواج و متلاطم خواهد شد.

حمزه‌نژاد بیان کرد: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج دریا به حدود یک متر و ۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید، از این رو انجام تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی فردا چهارشنبه نیز در استان تداوم خواهد داشت.

همچنین از نظر دمایی امروز و فردا تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود، اما از اواخر هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر مناطق هرمزگان مورد انتظار است.

کد مطلب 6874958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها