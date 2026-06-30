به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، اظهار کرد: آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی، سواحل و جزایر استان افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای مهیا خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های همرفتی در مناطق مرتفع استان، افزود: با توجه به شرایط جوی شهروندان و گردشگران از صعود به ارتفاعات و استقرار یا تردد در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: از صبح تا پیش از ظهر دریای عمان و شرق تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی و از بعدازظهر تا ساعات شب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش بادهای غربی مواج و متلاطم خواهد شد.

حمزه‌نژاد بیان کرد: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج دریا به حدود یک متر و ۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید، از این رو انجام تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی فردا چهارشنبه نیز در استان تداوم خواهد داشت.

همچنین از نظر دمایی امروز و فردا تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود، اما از اواخر هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر مناطق هرمزگان مورد انتظار است.