شهریار مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات شاخص این مدیریت در سال گذشته اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های ترویجی با رویکرد انتقال یافته‌های تحقیقاتی، ارتقای بهره‌وری، توانمندسازی بهره‌برداران و تقویت حضور میدانی در عرصه‌های تولیدی، از مهمترین محورهای فعالیت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوده است.

وی افزود: در این راستا، ۳۴ مزرعه الگویی با محوریت شیلات، نخیلات و زراعت عملیاتی شده و ۲۶ سایت جامع الگویی تولیدی-ترویجی ایجاد و فعال شده است. همچنین ۱۹ کانون یادگیری با محوریت کشاورزان خبره تشکیل و ۱۴ روز انتقال یافته برگزار شده است.

مرشدی با اشاره به اهمیت آموزش‌های میدانی گفت: ۴۱ مورد روز مزرعه و ۲۴ کاروان ترویجی ارتقای بهره‌وری با مشارکت محققان، مروجان و کشاورزان پیشرو برگزار شده است.

وی از برگزاری ۱۲ هزار و ۵۱۰ نفرروز دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مهارتی خبر داد و گفت: در حوزه زنان روستایی نیز سه هزار و ۴۵۰ نفرروز آموزش ویژه اعضای صندوق‌های خرد زنان روستایی برگزار شده و هفت صندوق خرد جدید در سطح استان ایجاد شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: ۳ مرکز جهاد کشاورزی در شهرستان‌های دشتستان، جم و بوشهر تجهیز و نوسازی شد و ۳۵ برنامه ترویجی در تلویزیون اینترنتی شبکه برکت تولید و پخش شد.