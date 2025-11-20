کشف ۵۰ فقره کیف قاپی و موبایل قاپی در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: در پی افزایش سرقت تلفن همراه شهروندان در شهرستان اهواز توسط راکب موتورسیکلت، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق را تیمی از مأموران پایگاه شرق پلیس آگاهی قرار گرفت و گشت زنی‌های هدفمند افزایش یافت.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشخصات متهم و ساعات حضور وی را شناسایی کردند افزود: روز گذشته در حال گشت زنی در نقاط و ساعات حضور متهم در یکی از محله‌های شهر اهواز، موتورسیکلت با همان مشخصات را در حال رصد شهروندان مشاهده کردند و سریعاً وارد عمل شده که متهم با مشاهده خودروی پلیس به سرعت از محل متواری که در یک تعقیب و گریز و با درایت مأموران متهم زمین گیر و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: متهم در تحقیقات فنی پلیس پس از ارائه ادله، مستندات و شواهد شکات به ۵۰ فقره سرقت کیف قاپی و موبایل قاپی در سطح شهرستان اهواز اعتراف کرد.

سردار میرفیضی در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.