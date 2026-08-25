باقری: ۶۴ جایگاه CNG در استان مرکزی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین باقری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند، از مبادی مهم تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور است و محصولات آن بر اساس برنامه سراسری به مناطق مختلف کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: پنج فرآورده اصلی شامل بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، سوخت هواپیما و نفت سفید تولید و بر اساس نیاز و برنامه سراسری، از طریق خطوط لوله و ناوگان جاده‌ای به مناطق مختلف کشور منتقل می‌شود.

باقری تصریح کرد: پنج مبدأ اصلی تولید و توزیع فرآورده‌های پالایشگاهی کشور در استان‌های مرکزی، اصفهان، تهران، آبادان و هرمزگان قرار دارد و انتقال فرآورده‌ها از این مبادی بر اساس نیاز مناطق مختلف برنامه‌ریزی می‌شود.

وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم CNG حدود ۶۵۰ تومان و هر مترمکعب آن ۴۵۲ تومان است و پیشنهاد اجرای پویش توزیع رایگان CNG در مقاطع مشخص مطرح شده است.

باقری تاکید کرد: جایگاه‌داران می‌توانند هزینه این طرح را از محل کارمزد جایگاه‌داری تأمین کنند و پیش از این نیز در مناسبت‌هایی مانند اربعین و مراسم‌های خاص، به‌صورت داوطلبانه در طرح توزیع رایگان CNG مشارکت کرده‌اند.

وی از پیگیری طرح‌های ملی برای تبدیل رایگان خودروها به دوگانه‌سوز خبر داد و گفت: تعویض رایگان مخازن خودروهای عمومی از جمله وانت‌بارها و تاکسی‌ها در صورت رد شدن در بازرسی و معاینه فنی در حال پیگیری است.

باقری افزود: باقری افزود: برای خودروهای بخش خصوصی نیز در صورت عدم امکان تعویض رایگان مخازن، تأمین هزینه از طریق تسهیلات بانکی و پرداخت اقساطی با همکاری اتحادیه جایگاه‌های CNG پیشنهاد شده است.

تأمین سوخت در کشور به صورت سراسری مدیریت می‌شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی با اشاره به نحوه مدیریت توزیع سوخت در کشور گفت: سوخت‌رسانی در کشور به‌صورت سراسری انجام می‌شود و استان‌ها در شرایط اضطراری به‌عنوان استان معین یکدیگر تعیین می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، استان مرکزی معین استان‌های لرستان، همدان، تهران و قم است.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و ناترازی تأمین فرآورده‌ها، توزیع سوخت کشور در قالب ۳۷ منطقه مدیریت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی استان‌های پرمصرف و وسیع، بیش از یک منطقه سوخت‌رسانی دارند.

باقری تصریح کرد: در حال حاضر نگرانی بابت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی وجود ندارد و استان مرکزی نیز به دلیل مجاورت با پالایشگاه، از ذخایر کافی بنزین، نفت‌گاز، نفت و نفت سفید برخوردار است.

سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی همچنان ۶۰ لیتر است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی گفت: استفاده از کارت شخصی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مدیریت توزیع، شناسایی الگوی مصرف و مشخص شدن میزان مصرف خودروها کمک می‌کند.

وی افزود: میزان مصرف و تراکنش‌های کارت‌های سوخت از طریق سامانه هوشمند رصد و کنترل می‌شود و تغییرات سهمیه و قیمت نیز به‌صورت سیستمی و در زمان مقرر اعمال می‌شود.

باقری تصریح کرد: سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان و سهمیه با نرخ پنج هزار تومان در کارت‌های سوخت سراسر کشور یکسان است و میزان دفعات و حجم سوخت‌گیری متناسب با شرایط و مدیریت مصرف تغییر می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۹۷ جایگاه عرضه سوخت مایع در استان مرکزی وجود دارد که ۱۰۴ جایگاه آن فعال است.

ذخایر نفت سفید برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی با اشاره به ذخایر سوخت مایع استان گفت: با توجه به ضریب بالای گازرسانی در استان مرکزی، میزان مصرف نفت سفید پایین است، اما موجودی مخازن و فروشندگی‌های نفت سفید در نقاط مختلف استان برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای زمستان‌های سخت و احتمال اختلال در تأمین گاز، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و ذخایر نفت‌گاز و نفت سفید برای شرایط اضطراری کافی است.

باقری تصریح کرد: مردم مناطق گازرسانی‌شده نیز برای شرایط اضطراری تجهیزات استفاده از سوخت مایع را آماده داشته باشند و از نظر تأمین نفت سفید و سایر سوخت‌های مایع محدودیتی وجود ندارد.

توزیع سوخت واحدهای صنعتی و کشاورزی بر اساس نیاز واقعی انجام می‌شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انحراف در توزیع فرآورده‌های نفتی گفت: سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی، کشاورزی و سایر مصرف‌کنندگان بر اساس نیاز واقعی، میزان تولید و سهمیه تعیین‌شده در سامانه‌های مربوط تخصیص می‌یابد و فرآیند توزیع به‌صورت مستمر تحت نظارت و بازرسی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به فاصله استان مرکزی از مرزهای کشور، قاچاق سوخت در این منطقه کمتر اتفاق می‌افتد، اما این موضوع به معنای نبود کامل تخلف نیست و فرآیند دریافت و مصرف سوخت به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

باقری تصریح کرد: دستگاه‌های متولی برای تأمین سوخت مورد نیاز معادن، کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و سایر بخش‌هایی که ضرورت استفاده از سوخت مایع دارند، از طریق سامانه «صدف» یا سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی ثبت‌نام و درخواست خود را ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: تخصیص سوخت پس از انجام راستی‌آزمایی‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی انجام می‌شود و میزان تولید و فعالیت واحدها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش کشاورزی نیز اطلاعات تولیدات مختلف از جمله محصولات دامی، زراعی و غلات با همکاری جهاد کشاورزی بررسی و بر اساس نیاز واقعی، میزان فرآورده مورد نیاز در سامانه تأیید می‌شود.

باقری تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از طریق بخش سرویس‌های صنعتی، بازرسی‌های مستمر هفتگی و در برخی موارد روزانه را در دستور کار دارد و واحدهایی که سوخت دریافت می‌کنند به‌صورت میدانی مورد بازدید و رصد قرار می‌گیرند.

وی افزود: موجودی واحدها به‌صورت مستمر کنترل می‌شود و در صورت کافی بودن ذخایر، سهمیه جدید اختصاص نمی‌یابد؛ زیرا سوخت بر اساس نیاز واقعی و برای مصرف، نه ذخیره‌سازی، تخصیص داده می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی بیان کرد: برای شرایط اضطراری، سوخت مورد نیاز واحدها در چارچوب ضوابط تأمین می‌شود و صنایع حساس و حیاتی از جمله دارویی و غذایی در اولویت تأمین سوخت ذخیره قرار دارند.

وی گفت: واحدهای مصرف‌کننده باید درخواست سوخت خود را بر اساس نیاز واقعی ثبت کنند تا توزیع فرآورده‌ها دقیق، هدفمند و بدون تقاضای مازاد انجام شود.

باقری با اشاره به نظارت‌های انجام‌شده بر فرآیند توزیع سوخت تصریح کرد: فرآیند توزیع سوخت با همکاری پلیس اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌طور مستمر نظارت می‌شود و تخصیص فرآورده‌ها بر اساس سهمیه و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد تا انحراف در مسیر توزیع به حداقل برسد.