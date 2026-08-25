اجرای طرح استفاده از سوخت پسماند در ۱۸ شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی گفت : استفاده از RDF یا سوخت مشتقشده از پسماند بهعنوان سوخت جایگزین در کارخانههای سیمان، یکی از طرحهای مهم حوزه مدیریت پسماند است که در مرحله نخست برای اجرای آن با ۱۸ شهر توافقنامه و قرارداد منعقد شده است.
وی افزود: برای هر یک از این شهرها، تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی ارزانقیمت با کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر گرفته شده و هر ۱۸ شهر عملیات زیرساختی اجرای این طرح را آغاز کردهاند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: به دلیل محدودیتهای ایجادشده برای ورود برخی قطعات مورد نیاز، اجرای پروژه با وقفه مواجه شد، اما حدود یک ماه پیش نخستین محموله خریداریشده از ترکیه وارد کشور و تحویل شهرها شد.
نصرتی ابراز امیدواری کرد: در کوتاهمدت شاهد بهرهبرداری از ۱۷ شهر دیگر نیز باشیم و تلاش میکنیم این طرح تا پایان سال در بیشتر شهرهای هدف اجرایی شود.
وی با اشاره به آثار اقتصادی و زیستمحیطی استفاده از RDF گفت: حدود ۹ هزار و ۷۰۰ تن سوخت مشتقشده از پسماند در روز میتواند جایگزین حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب گاز شود.
معاون عمرانی وزارت کشور تأکید کرد: در صورت رسیدن همه شهرهای هدف به ظرفیت پیشبینیشده، روزانه حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفهجویی خواهد شد
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