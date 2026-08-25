شهدای انقلاب پشتوانه اصلی پایداری ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری بعدازظهر سهشنبه در دیدار با خانواده شهید احسان تقوی، از شهدای جنگ رمضان، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن، اظهار کرد: حیات و پویایی جامعه بشری در طول تاریخ با خون شهدا تداوم یافته و نهضت عاشورا نمونه برجسته این حقیقت است.
وی افزود: شهدای انقلاب اسلامی در امتداد مکتب عاشورا و نهضت حسینی قرار دارند و ایثار و شهادت آنان نقش مهمی در استمرار و استحکام مسیر انقلاب اسلامی داشته است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تجلیل از خانواده شهید تقوی، تربیت چنین فرزندانی را حاصل تربیت صحیح خانوادگی، اعتقادات اسلامی، لقمه حلال و روحیه انقلابی دانست و گفت: درخت انقلاب اسلامی از شهیدان انقلاب و دفاع مقدس تا شهدای عرصه امنیت و خدمت، با خون پاک شهدا آبیاری شده است.
انصاری با اشاره به شرایط اخیر کشور بیان کرد: امروز نیز کشور با جنگی ترکیبی و همهجانبه مواجه است و ملت ایران بار دیگر در معرض آزمونهای مهمی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جریان این حوادث، شماری از فرماندهان، نیروهای دفاعی و خدمتگزاران مردم به شهادت رسیدند و شهید احسان تقوی نیز در مسیر دفاع از کشور جان خود را فدا کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تبریک و تسلیت شهادت این شهید به خانواده وی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد و گفت: اگرچه فقدان شهدا برای خانوادههای آنان مصیبتی بزرگ است، اما خون پاک شهیدان روحیه غیرت و ایستادگی را در جامعه تقویت میکند.
حجتالاسلام انصاری همچنین خانوادههای شهدا را از ارکان مهم پایداری کشور دانست و افزود: حضور مردم، نیروهای مسلح، رزمندگان، دولت و دیگر ارکان نظام در عبور از شرایط دشوار مؤثر بوده، اما خمیرمایه اصلی مقاومت ملت، خون شهدا و دعای خیر خانوادههای معظم آنان است.
وی در پایان سلام رئیسجمهور را به خانواده شهید احسان تقوی ابلاغ کرد.
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