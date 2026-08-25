علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش نظارت‌ها بر بازار و ضرورت تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز مردم، بازرسی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دامغان با جدیت در حال انجام است.

وی ادامه داد: در یکی از این فروشگاه‌ها، با وجود برخورداری از ظرفیت عرضه، برخی کالاها موجود نشده و در فروشگاه دیگر نیز تخلف گران‌فروشی محرز شد که پس از انجام بررسی‌های لازم، پرونده تخلفات تشکیل و واحدهای متخلف مهر و موم شدند.

رئیس اداره صمت دامغان با بیان اینکه بازرسی‌ها به صورت مستمر در سطح شهرستان انجام می‌شود، تصریح کرد: سه گروه بازرسی متشکل از نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی و روند عرضه کالا نظارت دارند.

لطفی ادامه داد: در این بازرسی‌ها مواردی از جمله قیمت‌گذاری کالا، رعایت ضوابط فروش، موجودی اقلام مورد نیاز مردم، نحوه عرضه کالا و جلوگیری از گران‌فروشی و سایر تخلفات صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده تخلف، مطابق قانون با واحد متخلف برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در کنترل بازار افزود: شهروندان دامغانی در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم عرضه کالا یا سایر تخلفات می‌توانند موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود.

رئیس اداره صمت دامغان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات و ساماندهی بازار دارد و دستگاه‌های نظارتی نیز تلاش می‌کنند با استمرار بازرسی‌ها، از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند.