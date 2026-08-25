خسروی: بیش از ۸۰ هزار تن گندم در سنقر و کلیایی خریداری شد

عبدالله خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز فصل خرید گندم تاکنون و تا پایان روز دوم شهریورماه، در مجموع ۸۰ هزار و ۵۲۴ تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شده است.

وی افزود: روند برداشت و خرید گندم در شهرستان سنقر و کلیایی همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه عملیات برداشت در برخی مناطق شهرستان به پایان نرسیده است، مراکز خرید نیز همچنان فعال هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی گفت: در حال حاضر دو مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان فعال است و فرآیند دریافت محصول از کشاورزان را انجام می‌دهند.

خسروی ادامه داد: سیلوی مکانیزه سنقر و شرکت تعاونی کهریز دو مرکز فعال خرید تضمینی گندم در شهرستان هستند که همزمان با ادامه برداشت محصول، آماده دریافت گندم تولیدی کشاورزان هستند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت مراکز خرید اظهار کرد: کشاورزان مناطق مختلف شهرستان که عملیات برداشت آنها همچنان ادامه دارد، می‌توانند محصول خود را به مراکز تعیین‌شده تحویل دهند و روند خرید گندم تا پایان عملیات برداشت ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی سنقر و کلیایی با بیان اینکه خرید تضمینی نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان دارد، گفت: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی و مراکز خرید این است که فرآیند تحویل محصول کشاورزان با نظم و سهولت انجام شود و محصول تولیدشده در شهرستان به شکل مناسب خریداری و ثبت شود.

خسروی در پایان با اشاره به ادامه داشتن برداشت گندم در برخی نقاط شهرستان خاطرنشان کرد: با فعال بودن دو مرکز خرید تضمینی، روند دریافت گندم از کشاورزان همچنان ادامه دارد و آمار نهایی خرید پس از پایان کامل عملیات برداشت مشخص خواهد شد.