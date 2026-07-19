به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تودیع و معارفه رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور غلامرضا گلمحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، رضا افلاطونی معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و جمعی از معاونین، مدیران، پژوهشگران و کارکنان مؤسسه برگزار شد.
پژوهش باید به راهکار عملی برای حل مسائل کشور تبدیل شود
غلامرضا گلمحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای وطن، از حمایتهای مسعود پزشکیان رئیسجمهوری و غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، از پژوهشهای کشاورزی و امنیت غذایی قدردانی کرد و این حمایتها را پشتوانهای مهم برای پیشبرد مأموریتهای راهبردی سازمان تات دانست.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت غذایی در سیاستهای کشور، اظهار کرد: با همدلی، همراهی و استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی میتوان گامهای مؤثری برای رفع چالشهای پیشروی بخش کشاورزی و منابع طبیعی برداشت.
رئیس سازمان تات با تأکید بر تغییر رویکرد پژوهش در این سازمان از «تحقیق برای تحقیق» به «تحقیق برای حل مسئله» گفت: پژوهش زمانی ارزشمند است که نتیجه آن به دستورالعمل، فناوری، شیوهنامه و راهکار عملی برای حل مسائل کشور تبدیل شود.
وی افزود: آییننامههای پژوهشی و ارزیابی عملکرد نیز با همین نگاه اصلاح شدهاند تا در کنار تولید علم، اثربخشی تحقیقات، حضور در عرصه اجرا، آموزش، ترویج و ارائه راهکارهای کاربردی مورد توجه قرار گیرد.
گلمحمدی با اشاره به اهمیت تعامل میان مؤسسات تحقیقاتی، بخش اجرا و فناوریهای نوین، اظهار کرد: با توجه به استقرار ستاد هوشمندسازی و هوش مصنوعی وزارت جهاد کشاورزی در ستاد سازمان تات، باید از ظرفیت این حوزه برای توسعه فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری و ارتقای اثربخشی تحقیقات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استفاده حداکثری شود.
وی همچنین توسعه نقش فرهنگی و آموزشی باغ گیاهشناسی ملی ایران را از برنامههای مهم دانست و استفاده از ظرفیت این مجموعه در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و آشنایی جامعه با ذخایر گیاهی کشور را ضروری دانست.
رئیس سازمان تات با تشریح شاخصهای انتخاب مدیران در این سازمان، گفت: شفافیت، پاسخگویی، تکریم، عدالتمحوری، قانونمداری، صداقت، پاکدستی، تجربه و دانش مدیریتی از مهمترین معیارهای انتخاب مدیران است و مدیران منصوبشده، مسیر رشد و سلسلهمراتب مدیریتی را طی کردهاند.
وی خطاب به شکراله حاجیوند سرپرست جدید مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تأکید کرد: انتظار میرود در دوران مدیریت خود، زمینه رشد نیروهای توانمند را فراهم کنید؛ بهگونهای که این مؤسسه در آینده بتواند چندین رئیس مؤسسه شایسته برای مدیریت بخش پژوهش کشور تربیت و معرفی کند.
گلمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت کشاورزی و منابع طبیعی تنها در سایه همدلی، همفکری، همراهی و دغدغهمندی همه ارکان پژوهش، آموزش، ترویج و اجرا محقق میشود و با این همافزایی میتوان بر چالشهای پیشروی کشور غلبه کرد.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع باید اتاق فکر منابع طبیعی کشور باشد
رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این مراسم بر نقش راهبردی پژوهش در حکمرانی منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع باید به اتاق فکر سازمان منابع طبیعی تبدیل شود و با ارائه راهکارهای علمی و کاربردی، مسیر مدیریت پایدار عرصههای جنگلی، مرتعی و بیابانی کشور را ترسیم کند.
وی با بیان اینکه پژوهشهای این مؤسسه باید مسئلهمحور و پاسخگوی نیازهای واقعی بخش اجرا باشد، افزود: امروز انتظار از پژوهش، تولید مقاله و گزارش نیست؛ بلکه باید نسخههای عملیاتی، دستورالعملهای اجرایی و راهکارهای کاربردی برای حل چالشهایی همچون بیابانزایی، حریق جنگلها، مدیریت عرصههای طبیعی و اجرای برنامههای توسعه کشور ارائه شود.
افلاطونی همچنین بر بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در مدیریت منابع طبیعی تأکید کرد و توسعه دیپلماسی علمی را از ظرفیتهای مهم مؤسسه دانست.
وی اظهار کرد: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع با تکیه بر توان علمی خود میتواند به مرجع علمی حوزه منابع طبیعی در غرب آسیا تبدیل شود و آینده منابع طبیعی کشور در گرو پیوند عمیق علم و اجراست.
گزارش عملکرد چهار ساله مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
در ادامه این مراسم، علیزاده رئیس پیشین مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گزارشی از عملکرد چهار ساله این مؤسسه ارائه کرد و از تحول در سیاستگذاریهای پژوهشی، ساماندهی تحقیقات بلندمدت، توسعه هوش مصنوعی و اکوانفورماتیک، تقویت ارتباط پژوهش با بخش اجرا و نوسازی زیرساختهای تحقیقاتی به عنوان مهمترین اقدامات این دوره نام برد.
وی با اشاره به راهاندازی انسکتاریوم باغ گیاهشناسی ملی ایران، ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور منابع طبیعی، توسعه زیرساختهای بانک ژن، بازسازی ایستگاهها و باغهای تحقیقاتی، ارتقای سامانههای آبیاری و برق اضطراری و حفاظت از باغ گیاهشناسی در برابر ساختوساز، این اقدامات را گامی در مسیر ارتقای جایگاه مؤسسه و افزایش اثربخشی تحقیقات در خدمت منابع طبیعی کشور دانست.
علیزاده در پایان بر تداوم همکاری با مدیریت جدید و انتقال تجربیات برای استمرار مسیر پیشرفت این مجموعه پژوهشی تأکید کرد.
در پایان این مراسم، «شکراله حاجیوند» با حکم غلامرضا گلمحمدی به عنوان سرپرست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور معرفی شد.
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