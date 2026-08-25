به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر س شنبه در آئین افتتاح مرکز تکثیر و پرورش کرم نرییس نانتیا در شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا، استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در تنگستان است.

وی افزود: بهره‌برداری از مرکز تکثیر و پرورش کرم نرییس نانتیا، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین و دانش‌بنیان است که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و علمی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کرده است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه این طرح با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است، خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید سالانه این مرکز بیش از ۲۰ تن است و با بهره‌برداری از آن، ۲۱ فرصت شغلی مستقیم در شهرستان ایجاد شده است.

وی همچنین بر حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند اجرای طرح‌های اقتصادی و تولیدی در تنگستان تأکید کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهرستان از طرح‌هایی که در راستای تولید، اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و علمی منطقه اجرا می‌شوند، حمایت خواهد کرد.

در دومین روز هفته دولت، مرکز تکثیر و پرورش کرم نرییس نانتیا با حضورارسلان زارع استاندار بوشهر، معاون اقتصادی استاندار، مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در تنگستان به بهره‌برداری رسید.