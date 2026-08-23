به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در راستای بررسی روند اجرای طرحهای اقتصادی و حمایت از فعالیتهای دانشبنیان، از طرح اقتصادی آبزیان در شهرک زیستفناوری دلوار تنگستان بازدید و از نزدیک روند اجرای این پروژه را بررسی کرد.
فرماندار تنگستان در این بازدید با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در حوزه اقتصاد دریامحور و آبزیپروری، اظهار داشت: طرح دانشبنیان پرورش پلیکت دریایی، از جمله طرحهای نوآورانه و دارای ظرفیت مناسب برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در حوزه زیستفناوری و آبزیان است که میتواند در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و استفاده از ظرفیتهای بومی شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
سلیمانی افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۹ هزار و ۴۵۰ مترمربع در شهرک زیستفناوری دلوار در حال اجراست که در فاز نخست، هزار مترمربع از طرح به بهرهبرداری خواهد رسید و سطح زیر کشت این فاز نیز ۲۳۰ مترمربع است.
وی ادامه داد: ظرفیت نهایی این پروژه ۱۵ تن پیشبینی شده که در فاز نخست، ظرفیت تولید چهار تن خواهد بود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بهرهبرداری از فاز نخست طرح در هفته دولت سال جاری انجام میشود.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده برای اجرای این پروژه ۸۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاری، طرحهای دانشبنیان و فعالیتهای مولد، از اولویتهای شهرستان است و تلاش خواهیم کرد با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه برای تسریع در اجرای اینگونه طرحها فراهم شود.
در جریان این بازدید، روند اجرایی پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، ظرفیتهای تولیدی و نیازمندیهای طرح مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مسائل و موانع موجود برای تسریع در روند اجرای پروژه تأکید شد.
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