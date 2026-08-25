به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، نخستین طرح تکثیر و پرورش کرم دریایی نرئیس یا کرم خونی کشور با حضور استاندار بوشهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، فرماندار شهرستان تنگستان، مدیرکل شیلات استان بوشهر، معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرک زیستفناوری دلوار شهرستان تنگستان به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ظهر سه شنبه در آیین افتتاح این طرح اظهار داشت: این شرکت دانشبنیان به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده کرم نرئیس یا کرم خونی در کشور، این طرح را در زمینی به مساحت یک هکتار و با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۱۵ تن به مرحله بهرهبرداری رسانده است.
وی افزود: کرم نرئیس یکی از خوراکهای ارزشمند و کلیدی در صنعت آبزیپروری به شمار میرود و بهویژه در تغذیه مولدین ماهی و میگو کاربرد دارد. این کرم به دلیل برخورداری از اسیدهای چرب غیراشباع و هورمونهای محرک، میتواند در بهبود رشد، افزایش درصد تفریخ و ارتقای میزان بازماندگی لارو نقش مؤثری داشته باشد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: راهاندازی این واحد تولیدی، گامی مهم در تأمین داخلی خوراک مورد نیاز مولدین آبزیان و کاهش وابستگی به منابع خارجی است و میتواند به افزایش راندمان تکثیر و پرورش ماهی و میگو کمک کند.
امینی با اشاره به دانشبنیان بودن این مجموعه ادامه داد: توسعه طرحهای نوآورانه و دانشبنیان در حوزه آبزیپروری از برنامههای مهم شیلات استان بوشهر است و حمایت از چنین سرمایهگذاریهایی میتواند ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، زمینه اشتغال و توسعه زنجیره ارزش آبزیان را فراهم کند.
وی بیان کرد: ظرفیت سالانه ۱۵ تن این واحد، فرصت مناسبی برای تأمین بخشی از نیاز مراکز تکثیر آبزیان کشور ایجاد میکند و با توسعه این فعالیت میتوان جایگاه تولید کرم نرئیس را در زنجیره تولید آبزیان تقویت کرد.
امینی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از نخستین واحد تولید کرم نرئیس کشور در استان بوشهر، نشاندهنده ظرفیت این استان در توسعه فعالیتهای جدید و تخصصی آبزیپروری است و امیدواریم با رفع موانع و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، شاهد توسعه و افزایش ظرفیت این بخش در سالهای آینده باشیم.
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