به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده صبح دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته وحدت که با حضور علمای اهل سنت و شیعه در شهرستان سیریک برگزار شد، اظهار کرد: امروز در میلاد نور مطلق گرد هم جمع شدهایم تا در عظمت پیامبر بزرگ اسلام (ص)، در حد توان ادای دین کنیم.
وی، با با اشاره به اهمیت تلاش برای ایجاد امت واحد اسلامی، عنوان کرد: اگر به زوایا و ابعاد مختلف دوران حکومت و زندگی رسول خداوند (ص) نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در حال حاضر از نظر وحدت با شرایط ایدهآل آن دوران فاصله زیادی وجود دارد؛ چراکه در یک امت هیچگونه مسئله لطمهزننده به جامعه اسلامی وجود ندارد و میتوان گفت تمام قومیتها و مذاهب و … در این امت جای میگیرد و با یکدیگر تعامل خواهند داشت.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با ذکر این نکته که دشمن اساس دین را نشانه گرفته است، گفت: تمام دشمنان دست به دست یکدیگر دادهاند و در مقابل اساس دین قرار گرفتهاند و در حال حاضر برای رسیدن به مقاصد شوم خود به سراغ حمله به مشترکات مسلمانان یعنی قرآن و پیامبر اسلام (ص) میروند؛ چراکه جنگ دشمنان با قرآن و پیامبر (ص) است.
حجتالاسلام عبادیزاده، بیان کرد: دشمنان به خوبی میدانند اگر بخواهند با اسلام مقابله کنند باید اساس و ریشههای دین یعنی پیامبر (ص) و قرآن را تخریب کنند؛ که مسلمانان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند و بدانند که در صورت تخریب ریشههای دین فروعات نمیتواند هیچ کمکی به رشد و کمال بشریت کند. مانند شاخ و برگان، درختی که پس از قطع ریشه، خشک خواهند شد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، تشریح کرد: رهبر انقلاب همواره نسبت به شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی هشدار دادهاند و دشمنان با تریبون دادن به این جریانات سعی در ایجاد اختلاف و جدال میان شیعه و سنی دارد.
حجتالاسلام عبادیزاده، با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب (حفظهالله) در خصوص توهین به مقدسات اهل سنت، عنوان کرد: شیعه انگلیسی با حمایت رسانهها و جریانات سیاسی این کشور سعی دارند با توهین به مقدسات اهل سنت به اختلافات مذهبی دامن بزند به همین جهت است که رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) فتوایی در خصوص حرام بودن توهین به مقدسات اهل سنت صادر فرمودند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با ذکر این نکته که مارهای خوش خط و خالی برای آسیب زدن به وحدت اسلامی در جامعه فعالیت میکنند، گفت: امروز مسئله وحدت یک کار نمایشی و ظاهری نیست که در برگزاری چند مراسم و همایش خلاصه شود؛ بلکه وحدت جزو اصول مسلم اسلام و قرآن است. هرکس به وحدت امت اسلامی ایمان نداشته باشد باید آگاه باشد که از قرآن و اسلام فاصله دارد؛ چراکه قرآن کریم همواره به وحدت حتی وحدت میان ادیان دعوت کرده است.
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