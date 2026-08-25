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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

دروغ‌گویی تازه ترامپ درباره ایران

دروغ‌گویی تازه ترامپ درباره ایران

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعاهای بی‌ اساسی را علیه ایران مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه دروغ پردازی ها و ادعاهای بی اساس خود علیه ایران این بار مدعی شد که ایران حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی‌کند.

او همچنین در ادعایی مضحک گفته است که ایران حتی زمانی که هیچ اعتراضی وجود ندارد، معترضان را می‌کشد.

به ادعای رئیس جمهور متوهم آمریکا یک بحران انسانی عظیم در ایران وجود دارد و باید فوراً پایان یابد.

ترامپ که با انتقادات گسترده داخلی و خارجی به دلیل تجاوز علیه ایران مواجه است با ادعاهای بی اساس سعی در گمراه کردن افکار عمومی دارد.

کد مطلب 6927508

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