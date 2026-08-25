کوهساری: گفتمان پیامبر اسلام را باید در عرصه جهانی بازتعریف کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمفید حسینی کوهساری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سال ۱۴۴۷ هجری قمری در عرصه بین‌الملل به عنوان سال ۱۵۰۰مین سالگرد میلاد پیامبر مکرم اسلام(ص) مورد توجه قرار گرفت و به همین مناسبت برنامه‌های متعددی در کشورهای اسلامی و داخل کشور برگزار شد.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از نخستین مجموعه‌هایی بود که توجه ویژه‌ای به این مناسبت نشان داد و پس از آن، موضوع در سطح بین‌المللی نیز پیگیری شد و در مجامع علمی و فقهی جهان اسلام و سازمان همکاری اسلامی مورد توجه و تصویب قرار گرفت.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه ادامه داد: پس از طرح این موضوع در سطوح مختلف، بخشی از مسئولیت برگزاری برنامه‌ها، مناسبت‌ها و رویدادهای مرتبط با ۱۵۰۰مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام(ص) به جمهوری اسلامی ایران سپرده شد و در هیئت دولت نیز در این زمینه مصوبه‌ای به تصویب رسید.



حجت الاسلام کوهساری با اشاره به تشکیل کمیته‌های ملی و بین‌المللی برای پیگیری برنامه‌های این مناسبت گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در سطح داخلی و بین‌المللی برای گرامیداشت این رویداد در دستور کار قرار گرفت و ظرفیت‌های مختلف علمی، فرهنگی و رسانه‌ای برای بهره‌گیری از این فرصت به کار گرفته شد.



وی با اشاره به چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار کرد: این کنفرانس در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد و در بخش مربوط به قم، مجموعه پژوهشی ۱۲ جلدی مرتبط با پیامبر اسلام(ص) رونمایی می‌شود که یکی از محصولات و دستاوردهای حوزه علمیه قم به شمار می‌رود.



جهان امروز بیش از گذشته به پیامبر توجه دارد



حجت الاسلام کوهساری با بیان اینکه توجه جهانی به شخصیت پیامبر اسلام(ص) در سال‌های اخیر افزایش یافته است، تصریح کرد: همزمانی ۱۵۰۰مین سالگرد میلاد پیامبر(ص) با تحولات گسترده در مناسبات جهانی، زمینه شکل‌گیری موجی از توجه و علاقه برای شناخت و بازشناسی شخصیت آن حضرت در عرصه بین‌الملل را فراهم کرده است.



وی افزود: رخدادهای منطقه‌ای و تحولات یک سال اخیر و همچنین جنگ‌های اخیر موجب شده است نوعی بیداری و توجه بیشتر در میان ملت‌ها نسبت به اسلام، قرآن کریم و شخصیت پیامبر اسلام(ص) شکل بگیرد.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه ادامه داد: از این منظر، سالگرد ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر اسلام(ص) می‌تواند فراتر از یک مناسبت تقویمی مورد توجه قرار گیرد و به نقطه عطفی برای افزایش شناخت جهانیان نسبت به اسلام، شخصیت پیامبر مکرم اسلام(ص) و مضامین قرآن کریم تبدیل شود.



حجت الاسلام کوهساری گفت: در چنین شرایطی وظیفه ما این است که شخصیت، سیره و اندیشه پیامبر اسلام(ص) را از منظر علمی، نظریه‌پردازی و گفتمانی بازخوانی کنیم و این پروژه پژوهشی نیز یکی از حلقه‌های مجموعه مطالعات و تحقیقاتی است که درباره پیامبر مکرم اسلام(ص) در حال انجام است.



وی خاطرنشان کرد: فرصت پیش‌آمده باید به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که مطالعات مربوط به پیامبر اسلام(ص) از سطح یک فعالیت مناسبتی فراتر رفته و به حرکتی علمی و گفتمانی برای معرفی ابعاد مختلف شخصیت و معارف آن حضرت در جهان تبدیل شود.



گفتمان پیامبر اسلام را باید در عرصه جهانی بازتعریف کنیم



حجت الاسلام کوهساری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جهانی شخصیت پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: باید در فضای جمهوری اسلامی، محیط رسانه‌ای و عرصه گفتمان عمومی، عنوان ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر اسلام(ص) و جایگاه آن حضرت را زنده نگه داریم و از این فرصت برای آشنایی بیشتر مردم جهان با پیامبر مکرم اسلام(ص) بهره ببریم.



وی افزود: شخصیت پیامبر اسلام(ص) در جهان اسلام با جمهوری اسلامی ایران و مکتب اهل‌بیت(ع) پیوند خورده است و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی هرچه گسترده‌تر پیامبر اکرم(ص) به افکار عمومی جهان باشد.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به گفتمان‌هایی که در جهان امروز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: مقاومت، مبارزه با استکبار، دفاع از مظلوم و دفاع از فلسطین و غزه از جمله گفتمان‌هایی هستند که امروز ابعاد جهانی پیدا کرده‌اند و در کنار آن، موجی از مبارزه با ظلم، استکبار و بی‌اخلاقی در جهان شکل گرفته است.



حجت الاسلام کوهساری ادامه داد: مراجعه به قرآن کریم و شخصیت پیامبر اسلام(ص) نشان می‌دهد که می‌توان مجموعه گسترده‌ای از گفتمان‌ها و نظریه‌های قابل عرضه در سطح جهانی را از سیره و شخصیت آن حضرت استخراج کرد.



وی افزود: عدالت، فطرت، عقلانیت، معنویت، اخلاق، برادری و انسانیت تنها بخشی از گفتمان‌هایی هستند که می‌توان با تکیه بر معارف قرآن و شخصیت پیامبر اسلام(ص) در سطح جهانی مطرح کرد.



گفتمان‌های نبوی پاسخگوی نیاز بشر امروز است



حجت الاسلام کوهساری با بیان اینکه جهان در مقطع مهمی از تحولات تمدنی قرار دارد، اظهار کرد: در شرایطی که تغییرات گسترده‌ای در فضای فکری و اجتماعی جهان در حال وقوع است، زمینه برای طرح گفتمان‌های جدید بیش از گذشته فراهم شده و باید از این فرصت برای معرفی آموزه‌های پیامبر اسلام(ص) استفاده کرد.



وی گفت: امروز باید بتوانیم گفتمان‌های جهانی پیامبر اسلام(ص) را از سطح مباحث محدود فراتر ببریم و آن‌ها را به عنوان مجموعه‌ای از آموزه‌های قابل فهم و قابل عرضه برای جامعه جهانی مطرح کنیم.



معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: تحولات جاری در جهان نشان داده است که ظرفیت برای شنیدن پیام‌های جدید و بازنگری در برخی نگاه‌ها و شعارهای تمدنی گذشته وجود دارد و این شرایط می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی معارف پیامبر اسلام(ص) باشد.



کوهساری ادامه داد: معرفی شخصیت پیامبر مکرم اسلام(ص) باید متناسب با نیازهای انسان امروز صورت گیرد و در این مسیر، ابعاد انسانی و جهانی شخصیت آن حضرت، مفاهیمی همچون برادری و برابری انسان‌ها و ظرفیت‌های اخلاقی و معنوی سیره نبوی باید مورد توجه قرار گیرد.



وی تأکید کرد: اگر بتوانیم این معارف را با زبان علمی، گفتمانی و رسانه‌ای مناسب به جامعه جهانی ارائه کنیم، مناسبت ۱۵۰۰مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام(ص) می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر جهانیان از شخصیت آن حضرت و پیام‌های جهانی قرآن و سیره نبوی فراهم آورد.