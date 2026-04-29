آشوری: پیام رزمایش «جانفدا برای ایران» ایستادگی تا دفع شر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه در رزمایش جانفدا برای ایران امام رضا(ع) با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تبریک میلاد امام رضا(ع)، اظهار کرد: ما سرباز فرماندهای هستیم که در دوران مقاومت، با تکیه بر فرهنگ حسینی و ۲۵۰ سال مبارزه مستمر شیعه، مکتبی بنیان نهاد که امروز همه ما پیرو آنیم.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب افزود: امروز با برافراشتن پرچمهای غیرت ملی، به قدرتهای زورگو میگوییم که پای تمام ارزشهای بنیادی انقلاب ایستادهایم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه ثبتنام بیش از ۳۰ میلیون نفر در کمتر از ۲۰ روز در پویش «جانفدا» نشان از ملتی رشید و مبعوث دارد، تصریح کرد: این خیزش عظیم، تجلی وحدت ملی و پیروی از رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب است و ما تا دفع شر دشمنان، این مسیر را با قوت ادامه میدهیم.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: ملت ایران با پشتوانه تمدن و فرهنگ غنی خود و با برافراشتن پرچمهای عزت و غیرت ملی، بار دیگر ثابت کرد که در برابر هرگونه توطئه و فشار قدرتهای سلطه، تسلیمناپذیر است.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: این حضور عظیم، جلوهای از اراده راسخ ملت ایران برای ایستادگی در برابر قدرتهای سلطه و حراست از آرمانهای انقلاب است.
وی همچنین با اشاره به همزمانی این مراسم با میلاد امام رضا(ع) افزود: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ دینی و محبت اهلبیت(ع) و بهرهگیری از تجارب ارزشمند تاریخی، مسیر عزت و پیشرفت را استوار ادامه خواهد داد.
استاندار هرمزگان در پایان خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی با مشارکت عظیم ملت ایران شکل گرفته و امروز وظیفه همگی ما صیانت از این میراث معنوی و پاسداری از ارزشهای آن است؛ مسیری که با اتحاد ملی و تبعیت از رهبری، با قدرت ادامه خواهد یافت.
