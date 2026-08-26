انتقاد از تناقض گویی مدیران سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در خصوص جلسه ای که روز گذشته با حضور مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور، به منظور بررسی صحت‌ سنجی حذف ارز دولتی از تجهیزات مصرفی علوم آزمایشگاهی انجام شد، توضیحاتی داد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه سوالی از مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص چرایی افزایش هزینه تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی داشتیم، گفت: نکته‌ جالب ماجرا اینجاست که ایشان اعلام کرد هیچگونه حذف ارز دولتی از تجهیزات و تجهیزات مصرفی پزشکی در علوم آزمایشگاهی انجام نشده است، در حالی که پیش از این شاهد بودیم که اعلام شد یکی از دلایل افزایش قیمت تجهیزات مصرفی و علوم آزمایشگاهی و افزایش هزینه‌هایی که باید از جیب بیمار انجام شود به علت حذف ارز دولتی بوده است؛ که مدیر کل تجهیزات پزشکی آن را تکذیب کرد.

اسحاقی ادامه داد: سوال دیگر ما این بود که اگر حذف ارز دولتی انجام نشده، چرا افزایش هزینه‌ها را شاهد هستیم!؟ که متأسفانه شاهد عدم پاسخگویی و عدم اطلاع مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو بودیم، که مقرر شد حسب دستور رئیس جلسه، رضا جباری از اعضای کمیسیون و مهدی فلاح، رئیس کمیته تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در کمیته‌ای ویژه با همراهی نهادهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور، ظرف مدت ۱۰ روز کاری، تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهند و درصورتی که این بررسی‌ها نشان‌دهنده سوء مدیریت، ترک فعل و تصمیمات نادرست باشد، قطعاً با اقدامات سلبی، حقوقی و قضایی برخورد جدی‌ خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید مجدد بر اعلام هشدار تعطیلی از سوی جامعه علوم آزمایشگاهی به دلیل افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در تأمین تجهیزات و تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی و بدهی بالایی که دارند، تصریح کرد: نکته مهم‌تر بحث عدم توانایی بیماران برای انجام آزمایشات تشخیصی به دلیل هزینه بالا است؛ که بعضاً مراجعه می‌کنند و وقتی می‌بینند هزینه‌ها بالا است، از ادامه درمان صرف نظر می‌کنند و یا درمان خودخواسته را جایگزین ی‌کنند یا با تصمیم خود درمان‌هایی را انجام می‌دهند که این باعث خطر جدی برای نظام سلامت است.