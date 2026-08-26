به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسنعلی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین دوره استانی «صراط» بسیج فرهنگیان، اظهار کرد: این دوره با هدف تبیین اهمیت کنشگری بینالمللی معلمان، شناخت هویت جهانی و وطنی آنان و آشنایی با نظام اقدامات مورد نیاز برای ایفای نقش مؤثر در عرصه بینالملل برگزار میشود.
وی افزود: دوره «صراط» به عنوان گام نخست این مسیر طراحی شده است و ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری دوره مقدماتی، پذیرفتهشدگان در مصاحبه کشوری میتوانند در دوره «گفتمان تربیت مقاومتی» که در مشهد مقدس برگزار میشود، حضور پیدا کنند.
مسئول بسیج فرهنگیان استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دورهها آن است که فرهنگیان پس از گذراندن مراحل آموزشی، چه در سطح استان و چه در سطح کشور، وارد فرآیند کنشگری در عرصه دیپلماسی تربیتی در قرارگاههای کشوری و استانی شوند.
حسنعلی تصریح کرد: قرارگاه دیپلماسی تربیتی و آموزشی بسیج فرهنگیان که ذیل حوزه بسیج وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته، به دنبال ایجاد فهم مشترک از تقابل تربیتی و تقویت مقاومت تربیتی در برابر نظام سلطه و جهان استکبار است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف مهم این قرارگاه، تبیین ضرورت کنشگری بینالمللی برای معلمان است تا فرهنگیان بتوانند در این عرصه نقش مؤثر خود را ایفا کنند و نسبت به مسائل و تحولات جهانی شناخت و کنشگری مناسبی داشته باشند.
مسئول بسیج فرهنگیان استان اصفهان ادامه داد: این حرکت از سال ۱۴۰۱ با عنوان قرارگاه بینالملل آغاز شد و در این مدت، جمعی از معلمان فعال که از سر کلاس درس وارد این عرصه شدند، تلاشهای فراوانی برای پیشبرد این مسیر انجام دادهاند.
حسنعلی اضافه کرد: ما معتقدیم مهمترین جایگاه در آموزش و پرورش، جایگاه معلم و نقطه اصلی اثرگذاری او در کلاس درس است و به همین دلیل تلاش شده است افرادی که مستقیماً در عرصه تعلیم و تربیت فعالیت دارند، در این جریان نقشآفرین باشند.
وی یادآور شد: البته ورود به عرصه کنشگری بینالمللی در آموزش و پرورش نیازمند توجه به ملاحظات و سیاستهای مشخصی است و لازم است این موضوع با دقت و در چارچوب سیاستهای تعیینشده تبیین و دنبال شود تا به یک گفتمان صحیح و اثرگذار تبدیل شود.
مسئول بسیج فرهنگیان استان اصفهان با اشاره به رویکرد کیفی بسیج فرهنگیان در برگزاری این دورهها گفت: هدف ما این نیست که دورهها را با تعداد بالای شرکتکنندگان برگزار کنیم، بلکه تلاش داریم افراد شاخص و مؤثر استانها را شناسایی کنیم؛ افرادی که مسئله را بهدرستی درک کرده و آمادگی ورود به عرصه کنشگری را داشته باشند.
حسنعلی با اشاره به آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) افق حرکت انقلاب اسلامی را فراتر از مرزهای ایران ترسیم کردند و اسلامی شدن ایران، اسلامی شدن جهان اسلام و جهانی شدن اسلام را به عنوان مراحل این حرکت مورد توجه قرار دادند.
وی افزود: امام خمینی (ره) همچنین بر اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب حضرت ولیعصر (عج) تأکید داشتند و این نگاه نشان میدهد که انقلاب اسلامی از ابتدا دارای یک افق تمدنی و بینالمللی بوده است.
مسئول بسیج فرهنگیان استان اصفهان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در تبیین مراحل تمدنسازی، پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی را ترسیم کردهاند که امروز یکی از وظایف مهم ما، حرکت در مسیر تحقق جامعه اسلامی و زمینهسازی برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی است.
حسنعلی تصریح کرد: تحقق چنین آرمان بزرگی نیازمند نقشآفرینی همه بخشهای جامعه است و معلمان و فرهنگیان به دلیل جایگاه مهم خود در تربیت نسل آینده، نقش ویژهای در این مسیر بر عهده دارند.
وی بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که انقلاب اسلامی به عنوان یک جریان اثرگذار در عرصه بینالملل شناخته میشود و یکی از مهمترین عرصههای اثرگذاری آن نیز عرصه بینالمللی است.
مسئول بسیج فرهنگیان استان اصفهان ادامه داد: اگر قرار است جامعه اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، باید نسبت به مسائل بینالمللی، نظام سلطه و تحولات جهانی شناخت دقیق داشته باشیم و در این عرصه صرفاً مخاطب و منفعل نباشیم، بلکه کنشگر و اثرگذار عمل کنیم.
حسنعلی اضافه کرد: دوره «صراط» تلاش دارد زمینه آشنایی فرهنگیان با این ادبیات و گفتمان را فراهم کند تا معلمان بتوانند با شناخت درست از جایگاه خود، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تربیت نسل آینده نقش مؤثرتری ایفا کنند.
وی یادآور شد: امید است با استمرار این دورهها و شناسایی نیروهای توانمند، شاهد شکلگیری یک شبکه فعال و اثرگذار از فرهنگیان در عرصه دیپلماسی تربیتی و آموزشی در سطح استان و کشور باشیم.
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