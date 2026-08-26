انهدام باند سارقان منازل در سمنان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل مسکونی در سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بلافاصله کارآگاهان با اقدامات خاص پلیسی به صورت ویژه موضوع را پیگیری کرده و در مدت زمان کوتاه موفق به شناسایی رد پای سارقان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان توضیح داد: پاس با تجهیزات هوشمند و حرفه ای توانست اعضای یک باند حرفه ای و سابقه دار را با همراهی سایر استان ها دستگیر کند.

گیلانی از بازداشت سه سارق در این پرونده خبر داد و بیان داشت: این متهمان به انجام پنج فقره سرقت اقرار کردند.

وی با اشاره به اینکه سارقان در پنج استان دیگر نیز تحت تعقیب بودند، اضافه کرد: این متهمان با دستور قضایی روانه زندان شدند.